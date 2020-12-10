Минкурортов Крыма: средства размещения вышли на девятимесячную загрузку

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что загрузка средств размещения в регионе увеличилась с пяти до девяти месяцев, передает Крыминформ.

Власти Крыма не будут снимать мораторий на курортный сбор в 2021 году «В августе и сентябре-октябре мы получили рекордные цифры и по турпотоку, и по налоговым поступлениям, и по валовому доходу. Значит, мы можем работать эффективно, и понимаем, что можем работать не пять месяцев с серьезной загрузкой, а как минимум восемь-девять. Даже в нынешних условиях», – подчеркнул он.

Волченко считает, что со временем загрузка средства размещения в Крыму может стать круглогодичной.