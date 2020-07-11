Минобороны приступает к строительству нового водовода в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. В Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами Минобороны РФ будут проложены между Тайганским водохранилищем в Белогорском районе и Симферополем. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в Facebook.

Он отметил, что схема подачи воды из Белогорского района временная. По окончании строительства водовода из Тайганского водохранилища планируется перебрасывать в Симферополь до 50 тысяч кубометров воды в сутки. Это позволить полностью решить водную проблему крымской столицы, убежден Аксенов.

«Как мы видим, скорость, с которой наша армия приступает к выполнению поставленных задач, поражает. На данный момент все необходимые задачи поставлены, все подразделения обеспечены. Уверен, работа будет выполнена в кратчайшие сроки», — написал глава региона.

По его словам, срочное строительство водовода силами Минобороны вызвано «определенным дефицитом воды» на полуострове в этом году. Сергей Аксенов с данной проблемой обращался к президенту страны Владимиру Путину и главе министерства Сергею Шойгу.

Ранее Аксенов отмечал, что власти Крыма прорабатывают проект переброски питьевой воды из Тайганского водохранилища на Симферополь. Проект может быть реализован до конца 2020 года. По последним данным, Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены примерно на 25%, а Аянское – на 75%. Этих запасов хватит городу на 100 дней. Также он заявлял, что в других регионах Крыма такой острой проблемы с водоснабжением нет.

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