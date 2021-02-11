Минприроды Крыма ограничило доступ в парки ЮБК Форос и Меллас

Доступ в южнобережные парки для граждан становится всё более проблематичным. Под Новый год, 25 декабря Министерство экологии и природных ресурсов Крыма внесло изменения в Положение о парке-памятнике «Форосский», строго ограничив количество посетителей одного из лучших парков ЮБК. Доступ ещё в один, не менее ценный и красивый парк, «Мелласский», вместе с доступом к берегу моря по согласованию с Минприроды был полностью закрыт 1 февраля.

Пока эти решения возмутили жителей только двух посёлков – Фороса и Санаторного. Однако введённые ограничения касаются каждого гражданина России, решившего во время отпуска посетить знаменитые парки южнобережья Крыма.

«Вы нам ответьте сейчас правду – для чего вы это делаете?»

Такой вопрос задали жители Фороса представителю Минприроды Крыма, прибывшему в посёлок на сход граждан.

Люди были возмущены установленным министерством ограничением доступа в знаменитый парк, заложенный ещё в 1834 году. Кроме этого парка и набережной у жителей посёлка, по сути, нет общественных пространств для отдыха и прогулок.

МАРИНА РИКМЭН, жительница посёлка Форос: «Всего в день могут запустить бесплатно на территорию парка 1870 человек. Все, которые будут свыше этой цифры – им скажут «приходите завтра».

И даже не 1870 человек, а меньше, 1831. Минприроды Крыма ограничило доступ на территорию знаменитого парка, введя жёсткий регламент. Допустимое единовременное количество посетителей в день в природоохранной зоне парка теперь составляет 3 человека на гектар, в экспозиционной зоне (на аллеях и площадках парка) – 50 человек единовременно в день на гектар. Как следует из разъяснения Минприроды, полученного редакцией телеканала «НТС», общее допустимое количество посетителей Парка в день составляет 1831 человек.

Фрагмент из ответа Минприроды РК на информационный запрос

Руководство санатория «Форос» сообщило редакции, что в летний сезон загрузка здравницы – до 550 человек. Но к 1 июня на территории будет достроена ещё и детская база отдыха «Ак-Барс» на 240 мест. Итого – 790 человек.

Строительство детской базы отдыха «Ак-Барс» на территории Форосского парка

Плюс врачи, обслуживающий и технический персонал санатория и детского лагеря – ещё около 150 человек. Итого – уже 940. В одном только Форосе проживает 2000 человек, на них, по регламенту Минприроды, остаётся 891 место. А ведь ещё есть отдыхающие, не являющиеся гостями санатория.

ИРИНА БОНДАРЕНКО, жительница посёлка Форос: «Насколько ограничат нас, местных жителей и гостей посёлка в доступности общей территории парка? Вот это – главный вопрос. Чтобы парк был открыт для всех. Для местных и также для гостей нашего посёлка и для всех граждан Российской Федерации».

Редакция «НТС» попыталась выяснить, по чьей же инициативе ограничен доступ. Директор ООО «Парк Форос» (санатория) в ответе «НТС» сообщила, что руководство, цитата: «о внесении изменений в Положении о парке узнало из Вашего запроса».

Фрагмент ответа ООО «Парк Форос»

А вот замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Алла Архангельская написала нам, что цитата: «В Минприроды Крыма поступило обращение ООО «ПАРК ФОРОС» по вопросу рассмотрения возможности установления режима регулируемого посещения Парка».

Кстати, расчёт режима доступа вызывает сомнение у специалиста по особо охраняемым природным территориям, кандидата биологических наук, заведующей лабораторией фиторесурсов Института биологии южных морей имени Ковалевского Натальи Мильчаковой. Эксперт проанализировала ответ Минприроды редакции «НТС».

НАТАЛЬЯ МИЛЬЧАКОВА, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией фиторесурсов ИнБЮМ им. Ковалевского РАН: «В ответе написано, что эти мониторинговые исследования были выполнены весной и летом 2020 года. 00:56 Это вызывает некоторые вопросы, потому что в это время и Республика Крым, и Севастополь были закрыты не только для мониторинговых исследований. Но и многие предприятия перевели сотрудников на удалёнку. У меня вызывает это некоторые вопросы. Тем более, что данные этого мониторинга не приведены».

Минприроды Крыма не предоставило редакции какие-либо документальные подтверждения проведения мониторинга – акты, записи наблюдений. Но в ответе чиновники сообщили, цитата:

«Выявлено, что наиболее значительное антропогенное негативное воздействие на экосистему Парка оказывает значительная рекреационная нагрузка, связанная с массовыми процессами вытаптывания и замусоривания территории».

При этом, через несколько абзацев в том же ответе чиновники, не смущаясь, сообщают, что цитата:

«Работы по исчислению размера вреда, причиненного почвенному покрову и природным комплексам в следствие нерегулируемой рекреационной нагрузки, данной работой не предусмотрены».

НАТАЛЬЯ МИЛЬЧАКОВА, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией фиторесурсов ИнБЮМ им. Ковалевского РАН: «Вызывает сомнение: что же исследовалось? Если нет данных ни по почве, ни по растительности, ни по вытоптанности. На самом же деле, для таких парков, как Форос, нужно было, безусловно, просчитать действительную и реальную нагрузку. Это первое. И предоставить материалы вытаптанности почвенного покрова, замусоривания. Угрозы, которая существует. Из ответа Минприроды, к сожалению, этого не видно».

На сходе граждан в Форосе представитель Минприроды обещал, что для жителей посёлка придумают какие-то исключения.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРИАДИ, депутат Ялтинского городского совета от посёлка Форос: «Это плюс, нам пошли навстречу. Но у нас есть и отдыхающие, о которых тоже мы должны думать. Ну, будем дальше как-то прорабатывать и общаться. Первая ступень диалога есть, это проговорили».

Действительно, оперативно, спустя два дня министерство сообщило, что режим и лимит посещения Парка не распространяется на граждан, зарегистрированных в посёлке Форос.

А все остальные – как же? Жители Крыма, Севастополя, да вообще все россияне, желающие осмотреть знаменитый шедевр паркового искусства, просто упрутся в турникет. И каждому охранник сможет сказать, что лимитированное количество посетителей уже находится в парке. А как проверить? Никак. К тому же, в поправке Минприроды о режиме исчезла формулировка «единовременное посещение», то есть всего в день парк может посетить 1831 человек.

ЛЕСЯ НОСАЛЬ, жительница посёлка Форос: «Приедут гости из Ялты. Вот он – 1900-й. И он уже не может попасть на территорию парка».

ИГОРЬ БАЛЮК начальник управления экологического надзора Южно-крымского региона Министерства природы Крыма: «Я думаю, что этот вопрос будет детально проработан уже по факту, когда будет ситуация. На сегодняшний день говорить наперёд что-то – невозможно».

Но вот «когда будет ситуация», в смысле «когда гром грянет» – будет уже поздно. Напомним 2010 год, когда украинское руководство санатория «Форос» в стремлении сделать территорию рекреацией для элиты, уже закрывало свободный доступ в парк. Ответом стали массовые пикеты граждан и снесённые турникеты.

Акция за свободный доступ в Форосский парк в 2010 году

ПАВЕЛ ФИРСОВ, организатор акций за свободный доступ в Форосский парк: «Последняя просьба. Она написана здесь у нас, на листках. К вам обращаются жители и гости нашего курорта. Верните парк народу. Верните парк народу!»

ВАСИЛИЙ СТЕЦИВ, руководитель Форосского территориального органа Администрации Ялты: «Меня волнует социальное напряжение наших граждан и ситуация с парком Фороса, которая на сегодняшний день решается достаточно сложно и трудно»

МАРИНА РИКМЭН, жительница посёлка Форос: «Там должен быть беспрепятственный доступ для всех – жителей, гостей. Не должно ограничиваться каким-то количеством. Потому что сегодня 1700, завтра будет 500, а послезавтра вообще закроют».

И это не фантазии жителей ЮБК. В соседнем посёлке Санаторное закрыт для свободного доступа парк санатория «Меллас» – тоже образец паркового искусства и ООПТ. Кроме редких растений и деревьев здесь находятся два ценных объекта культурного наследия – дворец графа Перовского и особняк последней хозяйки имения Елизаветы Кузнецовой. Санаторий принадлежит акционерному обществу «Группа компаний Медси», входящему в корпорацию-миллиардер «АФК Система».

Любой элитный санаторий не хочет видеть у себя за забором лишних людей. Но территория имеет статус муниципальной, то есть – общедоступной, санаторий только арендует её. Набережная – тоже муниципальная.

Однако до минувшего лета на эту общедоступную территорию могли пройти по пропускам только жители посёлка, для которых путь через парк – единственная возможность цивилизованно, не через скалы, без риска для жизни пройти к морю. Но летом 20-го и перед местными ворота в парк закрылись под предлогом пандемии. После вмешательства природоохранной и ялтинской прокуратур ворота открыли, а 1 февраля уже этого года закрыли вновь.

Единственный путь к набережной, оставленный руководством «Мелласа» жителям Санаторного

АННА МЕЛИХОВА, жительница посёлка Санаторное: «28 января Минприроды Крыма подписало им бумагу о том, что разрешают им произвести реконструкцию канализации, в связи с чем до 15 мая парк может быть закрыт для посещения. 00:29 При этом перекрывается доступ и к береговой линии. Нарушение законодательства. Водного кодекса, когда каждый гражданин имеет право выходить на береговую линию. Но, опять же, большой вопрос – имеют ли право они перегораживать весь парк, а не отдельные участки, где проводится реконструкция. Я не уверена, что там большая сеть канализации именно под парком находится».

Кроме того, за глухими воротами, подальше от глаз народа возводится 8-этажная гостиница, хотя Положение о парке-памятнике допускает строительство зданий не выше пяти этажей.

При этом незаконность строительства устанавливала прокуратура Ялты, Природоохранная прокуратура, Министерство жилищного строительства.

АННА МЕЛИХОВА, жительница посёлка Санаторное: «Минприроды Крыма также выезжали и говорили, что никаких разрешительных документов на возведение 8-этажного здания нет. Тем не менее, ну вот- Министерство жилищного строительства, по-моему, 20 марта вызывает представителей застройщика для того, чтобы вручить им штраф в 40 тысяч рублей, и видимо, на этом всё закончится 02:42 надзорные органы вообще не хотят принимать никаких мер».

Жители Санаторного написали обращение к Президенту России Владимиру Путину. В письме они изложили факты по Форосскому и Мелласскому паркам и рассказали о том, как вольно Минприроды Крыма вносит изменения в Положения о парках – особо охраняемых территориях Южного берега полуострова.

Граждане справедливо опасаются, что теперь по опробованной схеме будут действовать и владельцы других санаториев южнобережья – изменять этажность и процент застройки, устанавливать режим посещения.

АННА МЕЛИХОВА, жительница посёлка Санаторное: «И перекрывать доступ теперь можно. И получается, как в «Мрии» — заплатите 15 тысяч в сутки и тогда вы можете здесь походить. А местные жители – они могут ехать в Северный Крым или ещё куда-то. 03:49. Это нарушение законодательства. Здесь есть ООПТ, здесь есть береговая линия. Мы все, каждый гражданин России имеет право там находиться. И мы хотим, чтобы Владимир Владимирович, как человек, который трепетно относится к закону, принял какие-то меры»

Елена Анисимова, Александр Устич, Максим Мыльников, «Севинформбюро» – Форос, Санаторное