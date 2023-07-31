Минтай в банке: рецепт без духовки

Скорее всего, вам приходилось ранее жарить, мариновать, варить, запекать, а также готовить рыбу на пару. Если все эти способы уже перепробованы, советуем взять на вооружение один оригинальный рецепт. Приготовьте ароматный минтай в банке прямо на плите. Довольно быстро и сказочно вкусно!

Для приготовления вы можете использовать замороженное филе минтая, которого потребуется приблизительно 700–800 грамм. Если вы готовите это блюдо из свежей рыбки, тогда можете брать меньшее количество, так как расход будет не таким большим.

Как приготовить нежный минтай в банке

Чтобы рыба вышла очень ароматной и сочной, к ней нужно добавить лук, лимон и зелень. Также вам понадобится морковка, которую следует нарезать или маленькими кружочками, или мелкой соломкой. Толстые дольки не подойдут для этого блюда. Ведь так морковь останется жесткой, не успев приготовиться должным образом.

Ингредиенты

Минтай750 г Лук1 шт. Лимон1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Петрушка1 пуч. Морковь1 шт. Сливочное масло20 г Кориандр по вкусу

Приготовление

Нарежьте филе минтая небольшими кусочками. Очистите репчатый лук. Нарежьте его полукольцами. Очистите морковь. Нарежьте ее тонкими кружочками.Тщательно промойте лимон. Разрежьте его кружочками. Выложите парочку ломтиков цитрусового на дно чистой банки. Сверху поместите промытую петрушку. Затем выложите несколько кусочков минтая. Далее должен следовать слой из моркови. Потом снова выложите репчатый лук. Присолите и поперчите всё по вкусу. Добавьте кориандр. Чередуйте слои в той же последовательности, пока не закончатся ингредиенты.Сверху поместите зелень петрушки и ломтик цитрусового. Добавьте размягченное сливочное масло. Заройте банку крышкой. Поместите емкость в кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Влейте в нее воду до плечиков банки. После закипания убавьте огонь. Держите содержимое банки на плите в течение получаса. Затем выключите нагрев. Готово!

Такой сочный минтай с ароматными овощами хорош как в горячем, так и в холодном виде. К слову, вы можете готовить данное блюдо в банке и из любой другой рыбки. Попробуйте взять филе хека или судака. Будет вкусно!