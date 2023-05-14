Минтай по этому рецепту всегда получается вкусным и сочным. С красивой румяной корочкой

Рыбные блюда по сравнению с мясными пользуются не особой популярностью. Дело в том, что рыба должна подвергаться более тщательной чистке. Речная рыба имеет в мясе много костей, что создает проблемы при ее употреблении.

Отговорок, чтобы не готовить рыбные блюда много. Однако, не стоит забывать, что рыба содержит в себе много минералов, которые не скоплены ни в овощах, ни в мясе.

Например, минтай может намного эффективнее снизить глюкозу и холестерин в крови, чем многие растительные продукты. Поэтому нужно сочетать рыбные блюда в своем меню с другими яствами.

Мы расскажем, как можно вкусно пожарить минтай.

Ингредиенты для жареного минтая:

Минтай — 1200 г.;

Соль — 1 ч.л.;

Хмели- сунели — 1 ч.л.;

Приправа для рыбы — 1 ч.л.;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 2-3 ст.л.

Приготовление жареного минтая:

Необходимо тщательно очистить минтай от внутренностей, кожи и костей, нарезать рыбу на небольшие порционные кусочки.

Не забываем хорошо промыть рыбу внутри и снаружи.

В миске разбиваем яйца, втираем в мясо минтая соль, хмели-сунели и приправу для рыбы.

Окунаем кусочки в яичную смесь, а затем обволакиваем в муке.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем минтай с обеих сторон до золотистой корочки по 7-10 минут с каждой стороны.

В итоге получается незамысловатый ужин из рыбы. Рекомендуется употреблять минтай с салатом или крупами.