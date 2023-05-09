Минтай под маринадом. Раньше рыбу не любила, теперь через день в магазин бегаю

Среди большого разнообразия рыбы в магазинах, стоит обращать внимание на такой вид как минтай. Мясо этой рыбы весьма полезное для организма.
Минтай содержит в себе много йода, что помогает справиться с проблемами щитовидной железы. Также блюда из минтая способствуют снижению уровня глюкозы и холестерина в крови.
Поэтому стоит включать минтай в свой рацион. Не стоит пренебрегать этой рыбой по причине стоимости или замены на более вредные продукты.
Мы расскажем о том, как можно приготовить минтай под маринадом.
Ингредиенты для минтая под маринадом:
- минтай — кг;
- крахмал — 3 ст. л.;
- масло растительное — 200 г;
- соль — щепотка;
- перец чёрный молотый — щепотка;
- яйца — 1 шт.;
Ингредиенты для соуса:
- масло растительное — 3 ст. л.;
- кетчуп — 5 ст. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- сахар — 2 ст. л. с горкой;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- соевый соус — 150 г;
- вода — 150 г;
- крахмал — 1 ст. л.;
- перечная паста — ½ ст. л.;
- имбирь сушёный — ⅓ ч. л.;
- кунжутные семечки — щепотка.
Приготовление минтая под маринадом:
Удаляем у рыбы хвост, плавники, голову, убираем внутренности и кожу. Разогреваем в сковороде растительное масло. Рыбу режем сперва вдоль, а затем поперек — на небольшие порционные кусочки.
Филе рыбы отправляем в глубокую тару, солим, посыпаем черным молотым перцем, разбиваем туда яйцо. Руками перемешиваем ингредиенты, высыпаем крахмал и обваливаем в нем кусочки.
Обжариваем рыбу в сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. В сковороде после жарки надо оставить 3 ложки растительного масла.
В горячее масло добавляем кетчуп, слегка раздавленные зубчики чеснока, сахар, уксус и соевый соус. Готовим смесь на среднем огне, перемешиваем.
Выливаем в соус воду, высыпаем крахмал, выкладываем перечную пасту, имбирь, доводим смесь до кипения. После кипения варим соус дополнительно пару минут, добавляем в него рыбу, смешиваем.
К соусу также можно добавить любимую зелень — петрушку или укроп. Не забывайте перед подачей украсить рыбу кунжутными семечками.