Минтай под маринадом. Раньше рыбу не любила, теперь через день в магазин бегаю

Среди большого разнообразия рыбы в магазинах, стоит обращать внимание на такой вид как минтай. Мясо этой рыбы весьма полезное для организма.

Минтай содержит в себе много йода, что помогает справиться с проблемами щитовидной железы. Также блюда из минтая способствуют снижению уровня глюкозы и холестерина в крови.

Поэтому стоит включать минтай в свой рацион. Не стоит пренебрегать этой рыбой по причине стоимости или замены на более вредные продукты.

Мы расскажем о том, как можно приготовить минтай под маринадом.

Ингредиенты для минтая под маринадом:

минтай — кг;

крахмал — 3 ст. л.;

масло растительное — 200 г;

соль — щепотка;

перец чёрный молотый — щепотка;

яйца — 1 шт.;

Ингредиенты для соуса:

масло растительное — 3 ст. л.;

кетчуп — 5 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

сахар — 2 ст. л. с горкой;

уксус 9% — 1 ст. л.;

соевый соус — 150 г;

вода — 150 г;

крахмал — 1 ст. л.;

перечная паста — ½ ст. л.;

имбирь сушёный — ⅓ ч. л.;

кунжутные семечки — щепотка.

Приготовление минтая под маринадом:

Удаляем у рыбы хвост, плавники, голову, убираем внутренности и кожу. Разогреваем в сковороде растительное масло. Рыбу режем сперва вдоль, а затем поперек — на небольшие порционные кусочки.

Филе рыбы отправляем в глубокую тару, солим, посыпаем черным молотым перцем, разбиваем туда яйцо. Руками перемешиваем ингредиенты, высыпаем крахмал и обваливаем в нем кусочки.

Обжариваем рыбу в сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. В сковороде после жарки надо оставить 3 ложки растительного масла.

В горячее масло добавляем кетчуп, слегка раздавленные зубчики чеснока, сахар, уксус и соевый соус. Готовим смесь на среднем огне, перемешиваем.

Выливаем в соус воду, высыпаем крахмал, выкладываем перечную пасту, имбирь, доводим смесь до кипения. После кипения варим соус дополнительно пару минут, добавляем в него рыбу, смешиваем.

К соусу также можно добавить любимую зелень — петрушку или укроп. Не забывайте перед подачей украсить рыбу кунжутными семечками.