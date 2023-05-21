Минтай жареный: румяный и аппетитный. Простое блюдо на сковороде

В рацион питания многие забывают включать морепродукты. Однако, важно сделать так, чтобы рыба присутствовала в еженедельном меню. Необязательно покупать дорогие виды рыбы, например, форель или горбушу. Можно готовить вкусные блюда из минтая.
Этот вид рыбы нежирный, относится к семейству тресковых. В минтае содержится много фосфора, а также йода. Это особенно полезно для людей, живущих далеко от моря.
Помимо мяса минтая стоит употреблять в пищу печень, ибо в ней содержится много микроэлементов.
Однако, начать знакомство с рыбой стоит с филе. Расскажем, как вкусно пожарить минтай самостоятельно.
Ингредиенты для жареного минтая:
- Минтай — 700 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Молоко — 2 ст.л.;
- Мука — 100 г;
- Соль — щепотка.
Приготовление жареного минтая:
Минтай нужно нарезать на небольшие порционные кусочки, убрать внутренности и черную пленку. Также рыбу надо избавить от плавников, жабр и лишней кожи, тщательно промыть в воде.
Для кляра стоит соединить яйца с солью и молоком. Кусочки рыбы обваливаем в муке, а затем опускаем в яичную смесь.
На сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем минтай с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.
В итоге получается простой рецепт приготовления жареного минтая.
Помимо этого вида рыбы можно использовать другую нежирную, например, кету.