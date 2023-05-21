Минтай жареный: румяный и аппетитный. Простое блюдо на сковороде

В рацион питания многие забывают включать морепродукты. Однако, важно сделать так, чтобы рыба присутствовала в еженедельном меню. Необязательно покупать дорогие виды рыбы, например, форель или горбушу. Можно готовить вкусные блюда из минтая.

Этот вид рыбы нежирный, относится к семейству тресковых. В минтае содержится много фосфора, а также йода. Это особенно полезно для людей, живущих далеко от моря.

Помимо мяса минтая стоит употреблять в пищу печень, ибо в ней содержится много микроэлементов.

Однако, начать знакомство с рыбой стоит с филе. Расскажем, как вкусно пожарить минтай самостоятельно.

Ингредиенты для жареного минтая:

Минтай — 700 г;

Яйца — 2 шт.;

Молоко — 2 ст.л.;

Мука — 100 г;

Соль — щепотка.

Приготовление жареного минтая:

Минтай нужно нарезать на небольшие порционные кусочки, убрать внутренности и черную пленку. Также рыбу надо избавить от плавников, жабр и лишней кожи, тщательно промыть в воде.

Для кляра стоит соединить яйца с солью и молоком. Кусочки рыбы обваливаем в муке, а затем опускаем в яичную смесь.

На сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем минтай с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

В итоге получается простой рецепт приготовления жареного минтая.

Помимо этого вида рыбы можно использовать другую нежирную, например, кету.