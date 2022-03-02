Минтранс РФ планирует запретить судоходство рядом с Крымским мостом

Министерство транспорта РФ планирует запретить судоходство на нескольких участках Керченского пролива рядом с Крымском мостом. Проект приказа главы ведомства опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативно-правовых актов.

Более 700 тысяч авто проехали по Крымскому мосту за эту зиму «Установить запретные для плавания районы в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива», – сказано в проекте приказа.

В том случае, если приказ будет утвержден, то вблизи Крымского моста плавание будет разрешено только кораблям ВМФ, пограничникам и Росгвардии.