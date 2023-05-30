Минутная вкуснота из кефира. Ем каждый день и не надоедает: вкусные и простые пирожки

Сейчас мировая гастрономическая культура может похвастаться огромным количеством различных булочек, видов хлеба и пирогов. Изделия из муки ценились во все времена. Однако, производство хлеба лишь в XXI веке достигло невероятных масштабов.
Помимо монополистов по производству хлебной продукции, есть местные магазины и локальные точки. Они выпекают хлеб на местах, продают за чуть большую стоимость. Но, даже пекарни часто не могут сравниться с приготовлением домашних булочек и пирогов. Поэтому рекомендуем чаще выпекать булочки и другие изделия из муки самостоятельно.
Мы покажем, как можно приготовить вкусные простые пирожки.
Ингредиенты для пирожков:
- Кефир — 250 мл;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сахар — ч.л.;
- Сода — ½ ч.л.;
- Мука — 250 г;
- Колбаса — 100 г.
Приготовление пирожков:
В миску с кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахарный песок, перемешиваем. Нарезаем маленьким кубиком колбасу, добавляем в кефир.
Частями просеиваем в кефир муку с содой, замешиваем однородное тесто. Руками замешиваем тесто, при помощи скалки создаем круглую толстую лепешку (см толщины).
Делим лепешку как пиццу на 6-8 частей.
Разогреваем в сковороде растительное масло, обжариваем пирожки с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.
В итоге получаются вкусные пышные пирожки из минимума ингредиентов.
К тесту можно также нашинковать зелени — зеленого лука и укропа.