Минутная вкуснота из кефира. Ем каждый день и не надоедает: вкусные и простые пирожки

Сейчас мировая гастрономическая культура может похвастаться огромным количеством различных булочек, видов хлеба и пирогов. Изделия из муки ценились во все времена. Однако, производство хлеба лишь в XXI веке достигло невероятных масштабов.

Помимо монополистов по производству хлебной продукции, есть местные магазины и локальные точки. Они выпекают хлеб на местах, продают за чуть большую стоимость. Но, даже пекарни часто не могут сравниться с приготовлением домашних булочек и пирогов. Поэтому рекомендуем чаще выпекать булочки и другие изделия из муки самостоятельно.

Мы покажем, как можно приготовить вкусные простые пирожки.

Ингредиенты для пирожков:

Кефир — 250 мл;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — ч.л.;

Сода — ½ ч.л.;

Мука — 250 г;

Колбаса — 100 г.

Приготовление пирожков:

В миску с кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахарный песок, перемешиваем. Нарезаем маленьким кубиком колбасу, добавляем в кефир.

Частями просеиваем в кефир муку с содой, замешиваем однородное тесто. Руками замешиваем тесто, при помощи скалки создаем круглую толстую лепешку (см толщины).

Делим лепешку как пиццу на 6-8 частей.

Разогреваем в сковороде растительное масло, обжариваем пирожки с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

В итоге получаются вкусные пышные пирожки из минимума ингредиентов.

К тесту можно также нашинковать зелени — зеленого лука и укропа.