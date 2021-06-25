Минздрав России разрешил беременным вакцинироваться «Спутником V»

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Минздрав России разрешил прививать беременных от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Такое решение приняли благодаря положительным результатам клинических исследований и безопасности вакцины.

МИХАИЛ МУРАШКО, министр здравоохранения Российской Федерации: «Экспертным сообществом и экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» у беременных. Таким образом, открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией».

Ранее Михаил Мурашко заявлял, что число беременных женщин, заразившихся коронавирусом, приближалось к 10 тысячам. Были зафиксированы случаи и тяжелого течения заболевания.