Мишустин подписал указ об индексации федеральных социальных пособий на 4,9%

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С 1 февраля ряд федеральных социальных пособий увеличится почти на 5%. Соответствующий указ 28 января подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Проиндексируют выплаты, положенные инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, а также пострадавшим на производстве. Кроме того, вырастет единовременное пособие на рождение ребёнка, ежемесячное – по уходу за ребёнком, пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью и пособие женщинам, вставшим на медицинский учёт в ранние сроки беременности. Начиная с 2018 года, социальные выплаты в России ежегодно индексируются 1 февраля.