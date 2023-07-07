Митболы – это небольшие шарики из перекрученного мяса, обжаренные до аппетитной корочки, а после потушенные в соусе до готовности и нежности. Такое кушанье идеально подходит для подачи к семейному обеду или ужину, потому как прекрасно сочетается с различными гарнирами. В отличие от ваших вкусовых предпочтений, вы можете потушить мясные шарики в соусе, приготовленном на основе томатов, грибов или сливок.
Митболы в томатном соусе
Митболы в томатном соусе – это сытное мясное кушанье, которое готовится достаточно просто и в результате всегда получается невероятно вкусным и сочным. Также митболы прекрасно гармонируют с самыми разнообразными гарнирами: киноа, рисом, картофельным пюре или печеными овощами.
Ингредиенты –+4 порц.
- Фарш мясной 500 гр.
- Помидоры 400 гр. (протертые)
- Лук репчатый 1 шт.
- Томатная паста 1 ст.л.
- Масло сливочное 1 ст.л.
- Масло растительное 2 ст.л.
- Сахар-песок 1.5 ч.л.
- Чеснок гранулированный 1 ч.л.
- Кориандр молотый 1 ч.л.
- Имбирь 1 ч.л.
- Перец красный молотый по вкусу
- Соль по вкусу
Шаги 60 мин.
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Митболы готовятся очень быстро и просто. Подготавливаем продуктовый набор.
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Фарш выкладываем в глубокую чашу, добавляем мелко нарезанный репчатый лук, соль, а также по половине чайной ложки специй, указанных в списке.
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Тщательно вымешиваем и влажными ладонями лепим шарики.
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Сковородку ставим на конфорку, прогреваем смесь из растительного и сливочного масел.
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Обжариваем заготовки до легкого румянца.
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Добавляем пасту из перетертых томатов.
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Аккуратно перемешиваем и обжариваем еще 60 секунд.
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Теперь в огнеупорную посуду отправляем протертые помидоры, соль, сахарный песок и оставшиеся специи – томим на медленном огне 20-30 минут.
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По окончании тепловой обработки, даем митболам «отдохнуть» 5 минут и переходим к сервировке.
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Готовьте и получайте удовольствие!
Митболы в сливочном соусе на сковороде
Митболы в сливочном соусе на сковороде – это альтернатива традиционным тефтелям, однако, это блюдо готовится без добавления зажарки и отварного риса. Кушанье покоряет своей сочностью и насыщенным мясным вкусом, который, в свою очередь, идеально сочетается с нежным соусом.
Время готовки — 45 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Фарш – 500 гр.
- Лук – 1 шт.
- Крошка хлебная – 2 ст.л.
- Сметана – 3 ст.л.
- Масло сливочное – 2 ст.л.
- Мука – 1 ст.л.
- Тимьян – 1 ч.л.
- Орех мускатный молотый – 1 щепотка.
- Петрушка – 3 веточки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В чаше с высокими бортиками объединяем фарш с хлебной крошкой, мелко нарезанным луком и зеленью, а также солью и черным перцем.
Шаг 2. Сдабриваем массу сметаной (1 столовая ложка).
Шаг 3. Вымешиваем до однородности, формуем шарики и панируем в муке.
Шаг 4. На разогретом растительном масле обжариваем полуфабрикаты до образования корочки и перекладываем в тарелку.
Шаг 5. В этой же сковородке растапливаем сливочное масло.
Шаг 6. Всыпаем муку и активно работаем венчиком.
Шаг 7. Заливаем смесь небольшим количеством воды, также добавляем тимьян, оставшуюся сметану, мускатный орех, соль и перец – доводим до кипения.
Шаг 8. Выкладываем румяные шарики в соус и томим около 15 минут на минимальном нагреве.
Шаг 9. Перед подачей украшаем петрушкой и снимаем пробу. Приятного аппетита!
Митболы с сыром
Митболы с сыром – это безумно вкусное кушанье, которое подходит для подачи не только к семейному обеду, но и к праздничному столу. Нежные шарики, приготовленные из куриного фарша и дополненные сырной корочкой из моцареллы и пармезана, что может быть вкуснее?
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 500 гр.
- Лук-шалот – 1 шт.
- Сухари панировочные – 50 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Масло оливковое – 60 мл.
- Соус «Маринара» – 720 мл.
- Моцарелла – 200 гр.
- Пармезан – 25 гр.
- Петрушка – 1-2 веточки.
- Травы итальянские – 1 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Смешиваем фарш с рубленой петрушкой, натертым пармезаном, измельченным луком и чесноком, а также итальянскими травами.
Шаг 2. Следом подсыпаем панировочные сухари, соль и молотый перец – вымешиваем руками.
Шаг 3. Формируем митболы.
Шаг 4. В толстостенной сковородке разогреваем оливковое масло и на протяжении нескольких минут подрумяниваем заготовки со всех сторон.
Шаг 5. Убираем полуфабрикаты, выливаем в огнеупорную емкость соус и сразу возвращаем митболы.
Шаг 6. Посыпаем натертой моцареллой.
Шаг 7. Убираем емкость в духовку на 15 минут при 180 градусах и после подаем к столу. Приятного аппетита!
Митболы из индейки
Митболы из индейки, потушенные в томатном соусе – это блюдо, которое влюбляет в себя с первой пробы. Если раньше вы придерживались мнения, что филе индейки или же фарш из него – это сухой и невкусный продукт, то попробовав эти мясные шарики ваше восприятие перевернется!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Фарш из индейки – 500 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Вода – 200 мл.
- Крахмал кукурузный – 1 ч.л.
- Сухари панировочные – 1 ст.л.
- Тимьян молотый – ½ ч.л.
- Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
- Масло оливковое – 2-3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Слой за слоем снимаем шелуху с лука и мелко его нарезаем.
Шаг 2. В глубокую тарелку выкладываем фарш и высыпаем лук, вбиваем яйцо, посыпаем специями, сухарями и крахмалом, солим.
Шаг 3. Перемешав состав, смачиваем руки в воде и формуем шарики среднего размера.
Шаг 4. Обжариваем до румяности на разогретом оливковом масле.
Шаг 5. Для соуса смешиваем томатную пасту с 200 миллилитрами воды и заливаем раствор к шарикам, готовим под крышкой на умеренном пламени 10-12 минут.
Шаг 6. Раскладываем митболы по порционным тарелкам и подаем. Приятного аппетита!
Митболы в духовке
Митболы в духовке, приготовленные из говядины с добавлением рикотты, репчатого лука и тимьяна – это изысканное кушанье, которое запросто можно подать даже к праздничному столу. Дополнительным плюсом является то, что каждый шарик – это порция для одного взрослого человека.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Мякоть говядины – 0,5 кг.
- Сало свиное – 50 гр.
- Рикотта – 80 гр.
- Лук – 1 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Масло оливковое – 1 ч.л.
- Яйца – 1 шт.
- Сухари панировочные – 1,5 ст.л.
- Сахар-песок – 2 щепотки.
- Тимьян – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Зачищаем говядину и нарезаем небольшими кусочками, очищаем луковицу и разрезаем ее пополам.
Шаг 2. Мясо, ½ лука и сало прокручиваем через решетку мясорубки.
Шаг 3. Вбиваем в массу яйцо, посыпаем молотым перцем и солью – перемешиваем.
Шаг 4. Также вмешиваем сухари и рикотту.
Шаг 5. Лепим шарики, размером с ладонь.
Шаг 6. Огнеупорную форму промазываем оливковым маслом и помещаем заготовки.
Шаг 7. Для соуса в пиале разводим пасту в небольшом количестве воды, добавляем измельченные остатки лука, тимьян, сахар и немного соли.
Шаг 8. Соус выливаем на полуфабрикаты, запекаем в течение 25-30 минут при температурной отметке в 180-200 градусов.
Шаг 9. Горячие митболы подаем в сочетании с гарниром, который рекомендуется щедро полить соусом. Приятного аппетита!
Митболы с грибами
Митболы с грибами – это простое и очень вкусное кушанье, на готовку которого вам не придется тратить целый вечер. Для дополнительной сытости рекомендуем вам добавить немного отварного картофеля и куриное яйцо. Все эти компоненты в процессе тушения пропитаются ярким вкусом шампиньонов.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 300 гр.
- Картошка отварная – 1 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Петрушка – 1 пучок.
- Сметана – 2 ст.л.
- Шампиньоны – 100 гр.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Фарш выкладываем в рабочую емкость, туда же натираем на мелкой терке одну картошку.
Шаг 2. Следом вводим рубленую зелень, соль, яйцо и приправы – хорошенько вымешиваем руками.
Шаг 3. Через 5 минут, формируем небольшие шарики, подрумяниваем их на раскаленном подсолнечном масле и перекладываем в форму для запекания.
Шаг 4. Затем в этой же сковородке обжариваем до испарения влаги нарезанные грибы.
Шаг 5. На митболы выкладываем шампиньоны и смазываем сметаной, накрываем фольгой – убираем в духовой шкаф на 10 минут (190 градусов).
Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие!
Митболы с рисом
Митболы с рисом и филе индейки – это полезное и невероятно вкусное блюдо, которое можно подать с любимым гарниром и свежим овощным салатом. Для того чтобы шарики были сочными, нам также потребуется брокколи, а для насыщенности вкуса – гранулированный чеснок, петрушка и лимонная цедра.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Филе индейки – 600 гр.
- Брокколи – 200 гр.
- Рис отварной – 100 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Мука – 2 ч.л.
- Сливки 20% – 200 мл.
- Петрушка – 15 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Чеснок гранулированный – ½ ч.л.
- Цедра лимонная – ½ ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В чашу кухонного комбайна либо блендера помещаем филе индейки, брокколи и гранулированный чеснок.
Шаг 2. Перемалываем компоненты и дополняем состав рисом, яйцом и солью.
Шаг 3. Лепим шарики и выкладываем в форму, пригодную для запекания. Убираем в духовку на 20 минут при температурной отметке в 200 градусов.
Шаг 4. Параллельно готовим соус: мелко нарезанный лук пассеруем на растительном масле.
Шаг 5. Через несколько минут добавляем измельченный чеснок, а через 30 секунд муку – перемешиваем и засекаем одну минуту. При постоянной работе венчиком, вливаем сливки и даем соусу закипеть. Приправляем лимонной цедрой, солью и петрушкой.
Шаг 6. В нежный соус перекладываем шарики и томим еще минуту.
Шаг 7. Нежное блюдо сервируем и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!