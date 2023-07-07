Митболы

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Митболы – это небольшие шарики из перекрученного мяса, обжаренные до аппетитной корочки, а после потушенные в соусе до готовности и нежности. Такое кушанье идеально подходит для подачи к семейному обеду или ужину, потому как прекрасно сочетается с различными гарнирами. В отличие от ваших вкусовых предпочтений, вы можете потушить мясные шарики в соусе, приготовленном на основе томатов, грибов или сливок.

Митболы в томатном соусе

Митболы в томатном соусе – это сытное мясное кушанье, которое готовится достаточно просто и в результате всегда получается невероятно вкусным и сочным. Также митболы прекрасно гармонируют с самыми разнообразными гарнирами: киноа, рисом, картофельным пюре или печеными овощами.

Митболы

Ингредиенты –+4 порц.

  • Фарш мясной 500 гр.
  • Помидоры 400 гр. (протертые)
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Томатная паста 1 ст.л.
  • Масло сливочное 1 ст.л.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Сахар-песок 1.5 ч.л.
  • Чеснок гранулированный 1 ч.л.
  • Кориандр молотый 1 ч.л.
  • Имбирь 1 ч.л.
  • Перец красный молотый  по вкусу
  • Соль  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Митболы

    Митболы готовятся очень быстро и просто. Подготавливаем продуктовый набор.

  2. Митболы

    Фарш выкладываем в глубокую чашу, добавляем мелко нарезанный репчатый лук, соль, а также по половине чайной ложки специй, указанных в списке.

  3. Митболы

    Тщательно вымешиваем и влажными ладонями лепим шарики.

  4. Митболы

    Сковородку ставим на конфорку, прогреваем смесь из растительного и сливочного масел.

  5. Митболы

    Обжариваем заготовки до легкого румянца.

  6. Митболы

    Добавляем пасту из перетертых томатов.

  7. Митболы

    Аккуратно перемешиваем и обжариваем еще 60 секунд.

  8. Митболы

    Теперь в огнеупорную посуду отправляем протертые помидоры, соль, сахарный песок и оставшиеся специи – томим на медленном огне 20-30 минут.

  9. Митболы

    По окончании тепловой обработки, даем митболам «отдохнуть» 5 минут и переходим к сервировке.

  10. Митболы

    Готовьте и получайте удовольствие!

Митболы в сливочном соусе на сковороде

Митболы в сливочном соусе на сковороде – это альтернатива традиционным тефтелям, однако, это блюдо готовится без добавления зажарки и отварного риса. Кушанье покоряет своей сочностью и насыщенным мясным вкусом, который, в свою очередь, идеально сочетается с нежным соусом.

Время готовки — 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Фарш – 500 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Крошка хлебная – 2 ст.л.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Масло сливочное – 2 ст.л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Тимьян – 1 ч.л.
  • Орех мускатный молотый – 1 щепотка.
  • Петрушка – 3 веточки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чаше с высокими бортиками объединяем фарш с хлебной крошкой, мелко нарезанным луком и зеленью, а также солью и черным перцем.

Митболы

Шаг 2. Сдабриваем массу сметаной (1 столовая ложка).

Митболы

Шаг 3. Вымешиваем до однородности, формуем шарики и панируем в муке.

Митболы

Шаг 4. На разогретом растительном масле обжариваем полуфабрикаты до образования корочки и перекладываем в тарелку.

Митболы

Шаг 5. В этой же сковородке растапливаем сливочное масло.

Митболы

Шаг 6. Всыпаем муку и активно работаем венчиком.

Митболы

Шаг 7. Заливаем смесь небольшим количеством воды, также добавляем тимьян, оставшуюся сметану, мускатный орех, соль и перец – доводим до кипения.

Митболы

Шаг 8. Выкладываем румяные шарики в соус и томим около 15 минут на минимальном нагреве.

Митболы

Шаг 9. Перед подачей украшаем петрушкой и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Митболы

Митболы с сыром

Митболы с сыром – это безумно вкусное кушанье, которое подходит для подачи не только к семейному обеду, но и к праздничному столу. Нежные шарики, приготовленные из куриного фарша и дополненные сырной корочкой из моцареллы и пармезана, что может быть вкуснее?

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 500 гр.
  • Лук-шалот – 1 шт.
  • Сухари панировочные – 50 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Масло оливковое – 60 мл.
  • Соус «Маринара» – 720 мл.
  • Моцарелла – 200 гр.
  • Пармезан – 25 гр.
  • Петрушка – 1-2 веточки.
  • Травы итальянские – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Смешиваем фарш с рубленой петрушкой, натертым пармезаном, измельченным луком и чесноком, а также итальянскими травами.

Митболы

Шаг 2. Следом подсыпаем панировочные сухари, соль и молотый перец – вымешиваем руками.

Митболы

Шаг 3. Формируем митболы.

Митболы

Шаг 4. В толстостенной сковородке разогреваем оливковое масло и на протяжении нескольких минут подрумяниваем заготовки со всех сторон.

Митболы

Шаг 5. Убираем полуфабрикаты, выливаем в огнеупорную емкость соус и сразу возвращаем митболы.

Митболы

Шаг 6. Посыпаем натертой моцареллой.

Митболы

Шаг 7. Убираем емкость в духовку на 15 минут при 180 градусах и после подаем к столу. Приятного аппетита!

Митболы

Митболы из индейки

Митболы из индейки, потушенные в томатном соусе – это блюдо, которое влюбляет в себя с первой пробы. Если раньше вы придерживались мнения, что филе индейки или же фарш из него – это сухой и невкусный продукт, то попробовав эти мясные шарики ваше восприятие перевернется!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Фарш из индейки – 500 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Вода – 200 мл.
  • Крахмал кукурузный – 1 ч.л.
  • Сухари панировочные – 1 ст.л.
  • Тимьян молотый – ½ ч.л.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
  • Масло оливковое – 2-3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слой за слоем снимаем шелуху с лука и мелко его нарезаем.

Митболы

Шаг 2. В глубокую тарелку выкладываем фарш и высыпаем лук, вбиваем яйцо, посыпаем специями, сухарями и крахмалом, солим.

Митболы

Шаг 3. Перемешав состав, смачиваем руки в воде и формуем шарики среднего размера.

Митболы

Шаг 4. Обжариваем до румяности на разогретом оливковом масле.

Митболы

Шаг 5. Для соуса смешиваем томатную пасту с 200 миллилитрами воды и заливаем раствор к шарикам, готовим под крышкой на умеренном пламени 10-12 минут.

Митболы

Шаг 6. Раскладываем митболы по порционным тарелкам и подаем. Приятного аппетита!

Митболы

Митболы в духовке

Митболы в духовке, приготовленные из говядины с добавлением рикотты, репчатого лука и тимьяна – это изысканное кушанье, которое запросто можно подать даже к праздничному столу. Дополнительным плюсом является то, что каждый шарик – это порция для одного взрослого человека.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Мякоть говядины – 0,5 кг.
  • Сало свиное – 50 гр.
  • Рикотта – 80 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Масло оливковое – 1 ч.л.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сухари панировочные – 1,5 ст.л.
  • Сахар-песок – 2 щепотки.
  • Тимьян – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зачищаем говядину и нарезаем небольшими кусочками, очищаем луковицу и разрезаем ее пополам.

Митболы

Шаг 2. Мясо, ½ лука и сало прокручиваем через решетку мясорубки.

Митболы

Шаг 3. Вбиваем в массу яйцо, посыпаем молотым перцем и солью – перемешиваем.

Митболы

Шаг 4. Также вмешиваем сухари и рикотту.

Митболы

Шаг 5. Лепим шарики, размером с ладонь.

Митболы

Шаг 6. Огнеупорную форму промазываем оливковым маслом и помещаем заготовки.

Митболы

Шаг 7. Для соуса в пиале разводим пасту в небольшом количестве воды, добавляем измельченные остатки лука, тимьян, сахар и немного соли.

Митболы

Шаг 8. Соус выливаем на полуфабрикаты, запекаем в течение 25-30 минут при температурной отметке в 180-200 градусов.

Митболы

Шаг 9. Горячие митболы подаем в сочетании с гарниром, который рекомендуется щедро полить соусом. Приятного аппетита!

Митболы

Митболы с грибами

Митболы с грибами – это простое и очень вкусное кушанье, на готовку которого вам не придется тратить целый вечер. Для дополнительной сытости рекомендуем вам добавить немного отварного картофеля и куриное яйцо. Все эти компоненты в процессе тушения пропитаются ярким вкусом шампиньонов.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Картошка отварная – 1 шт.
  • Яйца – 1 шт.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Шампиньоны – 100 гр.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш выкладываем в рабочую емкость, туда же натираем на мелкой терке одну картошку.

Митболы

Шаг 2. Следом вводим рубленую зелень, соль, яйцо и приправы – хорошенько вымешиваем руками.

Митболы

Шаг 3. Через 5 минут, формируем небольшие шарики, подрумяниваем их на раскаленном подсолнечном масле и перекладываем в форму для запекания.

Митболы

Шаг 4. Затем в этой же сковородке обжариваем до испарения влаги нарезанные грибы.

Митболы

Шаг 5. На митболы выкладываем шампиньоны и смазываем сметаной, накрываем фольгой – убираем в духовой шкаф на 10 минут (190 градусов).

Митболы

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие!

Митболы

Митболы с рисом

Митболы с рисом и филе индейки – это полезное и невероятно вкусное блюдо, которое можно подать с любимым гарниром и свежим овощным салатом. Для того чтобы шарики были сочными, нам также потребуется брокколи, а для насыщенности вкуса – гранулированный чеснок, петрушка и лимонная цедра.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 600 гр.
  • Брокколи – 200 гр.
  • Рис отварной – 100 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Мука – 2 ч.л.
  • Сливки 20% – 200 мл.
  • Петрушка – 15 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Чеснок гранулированный – ½ ч.л.
  • Цедра лимонная – ½ ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу кухонного комбайна либо блендера помещаем филе индейки, брокколи и гранулированный чеснок.

Митболы

Шаг 2. Перемалываем компоненты и дополняем состав рисом, яйцом и солью.

Митболы

Шаг 3. Лепим шарики и выкладываем в форму, пригодную для запекания. Убираем в духовку на 20 минут при температурной отметке в 200 градусов.

Митболы

Шаг 4. Параллельно готовим соус: мелко нарезанный лук пассеруем на растительном масле.

Митболы

Шаг 5. Через несколько минут добавляем измельченный чеснок, а через 30 секунд муку – перемешиваем и засекаем одну минуту. При постоянной работе венчиком, вливаем сливки и даем соусу закипеть. Приправляем лимонной цедрой, солью и петрушкой.

Митболы

Шаг 6. В нежный соус перекладываем шарики и томим еще минуту.

Митболы

Шаг 7. Нежное блюдо сервируем и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Митболы

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