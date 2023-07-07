Митболы – это небольшие шарики из перекрученного мяса, обжаренные до аппетитной корочки, а после потушенные в соусе до готовности и нежности. Такое кушанье идеально подходит для подачи к семейному обеду или ужину, потому как прекрасно сочетается с различными гарнирами. В отличие от ваших вкусовых предпочтений, вы можете потушить мясные шарики в соусе, приготовленном на основе томатов, грибов или сливок.

Митболы в томатном соусе

Митболы в томатном соусе – это сытное мясное кушанье, которое готовится достаточно просто и в результате всегда получается невероятно вкусным и сочным. Также митболы прекрасно гармонируют с самыми разнообразными гарнирами: киноа, рисом, картофельным пюре или печеными овощами.

Ингредиенты –+4 порц.

Фарш мясной 500 гр.

Помидоры 400 гр. (протертые)

Лук репчатый 1 шт.

Томатная паста 1 ст.л.

Масло сливочное 1 ст.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Сахар-песок 1.5 ч.л.

Чеснок гранулированный 1 ч.л.

Кориандр молотый 1 ч.л.

Имбирь 1 ч.л.

Перец красный молотый по вкусу

Соль по вкусу

Шаги 60 мин.

Митболы готовятся очень быстро и просто. Подготавливаем продуктовый набор. Фарш выкладываем в глубокую чашу, добавляем мелко нарезанный репчатый лук, соль, а также по половине чайной ложки специй, указанных в списке. Тщательно вымешиваем и влажными ладонями лепим шарики. Сковородку ставим на конфорку, прогреваем смесь из растительного и сливочного масел. Обжариваем заготовки до легкого румянца. Добавляем пасту из перетертых томатов. Аккуратно перемешиваем и обжариваем еще 60 секунд. Теперь в огнеупорную посуду отправляем протертые помидоры, соль, сахарный песок и оставшиеся специи – томим на медленном огне 20-30 минут. По окончании тепловой обработки, даем митболам «отдохнуть» 5 минут и переходим к сервировке. Готовьте и получайте удовольствие!

Митболы в сливочном соусе на сковороде

Митболы в сливочном соусе на сковороде – это альтернатива традиционным тефтелям, однако, это блюдо готовится без добавления зажарки и отварного риса. Кушанье покоряет своей сочностью и насыщенным мясным вкусом, который, в свою очередь, идеально сочетается с нежным соусом.

Время готовки — 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Фарш – 500 гр.

Лук – 1 шт.

Крошка хлебная – 2 ст.л.

Сметана – 3 ст.л.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Тимьян – 1 ч.л.

Орех мускатный молотый – 1 щепотка.

Петрушка – 3 веточки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чаше с высокими бортиками объединяем фарш с хлебной крошкой, мелко нарезанным луком и зеленью, а также солью и черным перцем.

Шаг 2. Сдабриваем массу сметаной (1 столовая ложка).

Шаг 3. Вымешиваем до однородности, формуем шарики и панируем в муке.

Шаг 4. На разогретом растительном масле обжариваем полуфабрикаты до образования корочки и перекладываем в тарелку.

Шаг 5. В этой же сковородке растапливаем сливочное масло.

Шаг 6. Всыпаем муку и активно работаем венчиком.

Шаг 7. Заливаем смесь небольшим количеством воды, также добавляем тимьян, оставшуюся сметану, мускатный орех, соль и перец – доводим до кипения.

Шаг 8. Выкладываем румяные шарики в соус и томим около 15 минут на минимальном нагреве.

Шаг 9. Перед подачей украшаем петрушкой и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Митболы с сыром

Митболы с сыром – это безумно вкусное кушанье, которое подходит для подачи не только к семейному обеду, но и к праздничному столу. Нежные шарики, приготовленные из куриного фарша и дополненные сырной корочкой из моцареллы и пармезана, что может быть вкуснее?

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Лук-шалот – 1 шт.

Сухари панировочные – 50 гр.

Яйца – 1 шт.

Масло оливковое – 60 мл.

Соус «Маринара» – 720 мл.

Моцарелла – 200 гр.

Пармезан – 25 гр.

Петрушка – 1-2 веточки.

Травы итальянские – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Смешиваем фарш с рубленой петрушкой, натертым пармезаном, измельченным луком и чесноком, а также итальянскими травами.

Шаг 2. Следом подсыпаем панировочные сухари, соль и молотый перец – вымешиваем руками.

Шаг 3. Формируем митболы.

Шаг 4. В толстостенной сковородке разогреваем оливковое масло и на протяжении нескольких минут подрумяниваем заготовки со всех сторон.

Шаг 5. Убираем полуфабрикаты, выливаем в огнеупорную емкость соус и сразу возвращаем митболы.

Шаг 6. Посыпаем натертой моцареллой.

Шаг 7. Убираем емкость в духовку на 15 минут при 180 градусах и после подаем к столу. Приятного аппетита!

Митболы из индейки

Митболы из индейки, потушенные в томатном соусе – это блюдо, которое влюбляет в себя с первой пробы. Если раньше вы придерживались мнения, что филе индейки или же фарш из него – это сухой и невкусный продукт, то попробовав эти мясные шарики ваше восприятие перевернется!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Фарш из индейки – 500 гр.

Яйца – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Вода – 200 мл.

Крахмал кукурузный – 1 ч.л.

Сухари панировочные – 1 ст.л.

Тимьян молотый – ½ ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Масло оливковое – 2-3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слой за слоем снимаем шелуху с лука и мелко его нарезаем.

Шаг 2. В глубокую тарелку выкладываем фарш и высыпаем лук, вбиваем яйцо, посыпаем специями, сухарями и крахмалом, солим.

Шаг 3. Перемешав состав, смачиваем руки в воде и формуем шарики среднего размера.

Шаг 4. Обжариваем до румяности на разогретом оливковом масле.

Шаг 5. Для соуса смешиваем томатную пасту с 200 миллилитрами воды и заливаем раствор к шарикам, готовим под крышкой на умеренном пламени 10-12 минут.

Шаг 6. Раскладываем митболы по порционным тарелкам и подаем. Приятного аппетита!

Митболы в духовке

Митболы в духовке, приготовленные из говядины с добавлением рикотты, репчатого лука и тимьяна – это изысканное кушанье, которое запросто можно подать даже к праздничному столу. Дополнительным плюсом является то, что каждый шарик – это порция для одного взрослого человека.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 0,5 кг.

Сало свиное – 50 гр.

Рикотта – 80 гр.

Лук – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Масло оливковое – 1 ч.л.

Яйца – 1 шт.

Сухари панировочные – 1,5 ст.л.

Сахар-песок – 2 щепотки.

Тимьян – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зачищаем говядину и нарезаем небольшими кусочками, очищаем луковицу и разрезаем ее пополам.

Шаг 2. Мясо, ½ лука и сало прокручиваем через решетку мясорубки.

Шаг 3. Вбиваем в массу яйцо, посыпаем молотым перцем и солью – перемешиваем.

Шаг 4. Также вмешиваем сухари и рикотту.

Шаг 5. Лепим шарики, размером с ладонь.

Шаг 6. Огнеупорную форму промазываем оливковым маслом и помещаем заготовки.

Шаг 7. Для соуса в пиале разводим пасту в небольшом количестве воды, добавляем измельченные остатки лука, тимьян, сахар и немного соли.

Шаг 8. Соус выливаем на полуфабрикаты, запекаем в течение 25-30 минут при температурной отметке в 180-200 градусов.

Шаг 9. Горячие митболы подаем в сочетании с гарниром, который рекомендуется щедро полить соусом. Приятного аппетита!

Митболы с грибами

Митболы с грибами – это простое и очень вкусное кушанье, на готовку которого вам не придется тратить целый вечер. Для дополнительной сытости рекомендуем вам добавить немного отварного картофеля и куриное яйцо. Все эти компоненты в процессе тушения пропитаются ярким вкусом шампиньонов.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 300 гр.

Картошка отварная – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Сметана – 2 ст.л.

Шампиньоны – 100 гр.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш выкладываем в рабочую емкость, туда же натираем на мелкой терке одну картошку.

Шаг 2. Следом вводим рубленую зелень, соль, яйцо и приправы – хорошенько вымешиваем руками.

Шаг 3. Через 5 минут, формируем небольшие шарики, подрумяниваем их на раскаленном подсолнечном масле и перекладываем в форму для запекания.

Шаг 4. Затем в этой же сковородке обжариваем до испарения влаги нарезанные грибы.

Шаг 5. На митболы выкладываем шампиньоны и смазываем сметаной, накрываем фольгой – убираем в духовой шкаф на 10 минут (190 градусов).

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие!

Митболы с рисом

Митболы с рисом и филе индейки – это полезное и невероятно вкусное блюдо, которое можно подать с любимым гарниром и свежим овощным салатом. Для того чтобы шарики были сочными, нам также потребуется брокколи, а для насыщенности вкуса – гранулированный чеснок, петрушка и лимонная цедра.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Филе индейки – 600 гр.

Брокколи – 200 гр.

Рис отварной – 100 гр.

Яйца – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Мука – 2 ч.л.

Сливки 20% – 200 мл.

Петрушка – 15 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Чеснок гранулированный – ½ ч.л.

Цедра лимонная – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу кухонного комбайна либо блендера помещаем филе индейки, брокколи и гранулированный чеснок.

Шаг 2. Перемалываем компоненты и дополняем состав рисом, яйцом и солью.

Шаг 3. Лепим шарики и выкладываем в форму, пригодную для запекания. Убираем в духовку на 20 минут при температурной отметке в 200 градусов.

Шаг 4. Параллельно готовим соус: мелко нарезанный лук пассеруем на растительном масле.

Шаг 5. Через несколько минут добавляем измельченный чеснок, а через 30 секунд муку – перемешиваем и засекаем одну минуту. При постоянной работе венчиком, вливаем сливки и даем соусу закипеть. Приправляем лимонной цедрой, солью и петрушкой.

Шаг 6. В нежный соус перекладываем шарики и томим еще минуту.

Шаг 7. Нежное блюдо сервируем и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!