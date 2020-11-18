Митридатские лестницы откроют после реконструкции в апреле 2021 года

Вновь посещать Митридатские лестницы в Керчи можно будет с апреля 2021 года. К тому времени будут выполнены работы по благоустройству прилегающей к ним территории, передает Крыминформ со ссылкой на главу администрации города Сергея Бороздина.

На гору Митридат ограничено движение для транспорта на месяц Он уточнил, что все работы будут приняты в конце месяца-начале следующего.

«Мы планируем открыть объект до Дня освобождения города (от немецко-фашистских захватчиков) – до 11 апреля», — отметил он.