Многослойный салат из горбуши: польский рецепт

Каждый четверг в рыбном магазине возле нашего дома хорошие скидки на весь ассортимент. Соответственно, в четверг и пятницу мои домочадцы обогащают свои организмы полезными жирами и незаменимыми кислотами. Как только я не изощрялась: и стейки из хека запекала, и скумбрию засаливала, и рыбные блины крутила, и закуски различные выдумывала.

Однако лучшим блюдом, по моему нескромному мнению, оказался простой, но очень достойный салат с горбушей. По сути, он состоит всего лишь из двух продуктов: репчатого лука и морской рыбы. Однако в результате ты получаешь невероятно мягкую, ароматную и сытную закуску, которую не зазорно подать даже самым прихотливым гостям.

Многослойный салат из горбуши: моменты приготовления

Совет: пока варится рыба, замариновануйте лук! Так на приготовление салата у вас уйдет не более 20 минут. В качестве соуса я использую домашний майонез, но вы можете взять и магазинный. Главное, чтобы жирность была не менее 50 %. Поверьте, этот сочная, вкусная и красивая рыбная закуска влюбляет в себя с первой ложки. Муж говорит, что этот салат даже лучше его любимой «Мимозы» будет. А это уже уровень!

Ингредиенты

Горбуша1 кг Укроп1 пуч. Лавровый лист2 шт. Соль2 ст. л. Лук400 г Майонез по вкусу Сахар1,5 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу Уксус5 ст. л. Вода200 мл

Приготовление

Рыбу почистите и нарежьте на порционные кусочки. В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Затем добавьте 1 ст.л. соли, лавровые листочки и небольшой пучок укропа. Горбушу поместите в кипящую воду и варите минут 10–12. Приступайте к маринованию лука. Для этого овощ нужно мелко порезать (тонкими полукольцами) и промыть под холодной водой. Затем добавьте к нему 1,5 ст. л. соли, сахар и уксус. Перемешайте и залейте водой. Оставьте всё на 15 минут. Спустя время готовую рыбу выньте из кастрюли и дайте ей остыть. Затем отделите рыбу от костей разделите на тонкие волокна. Готовый лук откиньте на дуршлаг. К горбуше можно добавить немного соли, черного перца, любимых приправ. Соберите салат: сначала выложите слой рыбы, далее — лук и майонез. Чередуйте так до тех пор, пока не закончатся все ингредиенты. Сверху должна быть рыба. В конце смажьте щедро все смажьте майонезом, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Если нет времени ждать, просто всё перемешайте и подавайте к столу. Готовый салат украсьте мелко нарезанным укропом.

Получается настолько вкусно, что будут есть все (даже те, кто не любит вареную рыбу). Если вам понравился этот рецепт, напишите свой комментарий. Ваши отзывы — лучшая награда для меня! Также узнайте, как оригинально украсить «Сельдь под шубой».