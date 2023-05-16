Во время приготовления хрустящей закуски из овощей лучше всего использовать не калорийный майонез, а легкую заправку. С ней, к примеру, многослойный салат с редиской выходит необычайно вкусным.

Чтобы сделать идеальную заправку, используйте сметану, острую горчицу и лимонный сок. Благодаря таким ингредиентам готовый соус получится очень свежим, легким и пикантным. К тому же он еще и поможет сберечь стройность фигуры. Никаких лишних килограммов!

Как красиво выложить многослойный салат с редиской

Для аккуратной формовки этой овощной закуски вам понадобится кулинарное кольцо диаметром 18 см. Обверните его пищевой пленкой и только затем установите на блюдо. В этом случае внешний вид салата будет очень аппетитным.

Ингредиенты

Редис300 г Яйцо5 шт. Огурцы200 г Соль по вкусу Твердый сыр100 г Зеленый лук50 г Укроп1 пуч. Сметана200 г Горчица1 ч. л. Лимонный сок1 ст. л.

Приготовление

Отварите яйца вкрутую. Дайте им остыть. Очистите яйца от скорлупы. Натрите их, редис и твердый сыр на крупной терке в разные емкости.Промойте огурцы. Нарежьте их небольшим кубиком. Промойте укроп и зеленый лук. Обсушите их и нарежьте очень мелко.Приготовьте заправку. В глубокой небольшой емкости соедините сметану жирностью 20 % с лимонным соком. Добавьте острую горчицу и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности. Установите на блюдо кулинарное кольцо. Смажьте дно блюда небольшим количеством сметанной заправки. Выложите первый слой из вареных яиц. Слегка их присолите. Покройте слой заправкой.Затем выложите свежие огурцы, нарезанные кубиком. Присыпьте измельченным укропом. Нанесите небольшое количество сметанной заправки, равномерно ее распределяя.Сверху выложите натертый на терке твердый сыр. Присыпьте его нарезанным зеленым луком. Смажьте его заправкой. Верхний слой выложите из редиски. Отправьте салат на 30 минут в холодильник для пропитки. Готово!

Для того чтобы было легче промазывать слои заправкой, можете использовать кондитерский мешок. Поместите в него сметанную смесь. Затем выдавливайте необходимое ее количество, чтобы заправить овощной салат.