Мобильные комплексы МЧС напоминают севастопольцам о правилах пожарной безопасности. По улицам курсируют автомобили, оснащённые специальными громкоговорящими устройствами. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Граждан призывают соблюдать требования пожарной безопасности, подчёркивая, что в городе по-прежнему действует запрет на посещение лесов.

Также мобильные комплексы МЧС озвучивают суммы штрафов за пренебрежение правилами: от двух до пятисот тысяч рублей. Звуковое информирование ведётся во всех районах города, охвачены и отдалённые населённые пункты севастопольского региона, примыкающие к лесным массивам.