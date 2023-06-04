Мочи – готовим любимый японский десерт

В Украине все больше становятся популярны десерты родом из Японии – мочи. У нас есть рецепт, по которому они выйдут с первого раза.

Мочи – популярный десерт японской кухни, готовящийся из рисовой муки и разнообразных начинок. Иногда их называют также «моти», однако в Японии – мочи.

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Мы предлагаем приготовить мочи с ягодной начинкой по проверенному рецепту.

Рецепт японской мочи

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 7 штук

Ингредиенты для теста:

– 90 миллилитров воды;

– 90 миллилитров молока;

– 40 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 160 граммов муки из клейкого риса;

– 20 миллилитров растительного масла;

– краситель (по желанию).⠀ ⠀

Для начинки:

– 100 граммов манго или любых ягод или фруктов;

– 10 граммов сахара;

– 5 граммов кукурузного крахмала.

Для крема:

– 200 граммов сливочного сыра;

– 50 граммов сгущенки.

Приготовление:

Для теста совмещаем воду, молоко, сахар и соль. Добавляем муку и перемешиваем. Вливаем масло, краситель и снова хорошо перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, делаем отверстия и убираем в микроволновку на 2 – 3 минуты при высокой мощности.

Тесто накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть.

После этого руки смазываем растительным маслом, хорошо вымешиваем тесто. Делим его на 6 равных частей. ⠀

Для приготовления начинки манго, сахар и кукурузный крахмал пробиваем блендером, доводим до кипения и варим до загущения. Даем полностью остыть.

Для крема сливочный сыр и сгущенку сбиваем миксером до загущения.

Расплющиваем каждый кусочек теста, в центр кладем крем и начинку и сворачиваем края (как на видео). Присыпаем смесью из кукурузного крахмала и сахарной пудры.

Даем постоять в холодильнике один час.

Приятного аппетита!

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