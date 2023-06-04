Рецепты Мочи – готовим любимый японский десерт По Admin - 4 июня, 2023 0 45 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В Украине все больше становятся популярны десерты родом из Японии – мочи. У нас есть рецепт, по которому они выйдут с первого раза. Мочи – популярный десерт японской кухни, готовящийся из рисовой муки и разнообразных начинок. Иногда их называют также «моти», однако в Японии – мочи. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус Мы предлагаем приготовить мочи с ягодной начинкой по проверенному рецепту. Рецепт японской мочи Время: 2 часа Порции: 6 – 7 штук Ингредиенты для теста: – 90 миллилитров воды; – 90 миллилитров молока; – 40 граммов сахара; – щепотка соли; – 160 граммов муки из клейкого риса; – 20 миллилитров растительного масла; – краситель (по желанию).⠀ ⠀ Для начинки: – 100 граммов манго или любых ягод или фруктов; – 10 граммов сахара; – 5 граммов кукурузного крахмала. Для крема: – 200 граммов сливочного сыра; – 50 граммов сгущенки. Приготовление: Для теста совмещаем воду, молоко, сахар и соль. Добавляем муку и перемешиваем. Вливаем масло, краситель и снова хорошо перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, делаем отверстия и убираем в микроволновку на 2 – 3 минуты при высокой мощности. Тесто накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть. После этого руки смазываем растительным маслом, хорошо вымешиваем тесто. Делим его на 6 равных частей. ⠀ Для приготовления начинки манго, сахар и кукурузный крахмал пробиваем блендером, доводим до кипения и варим до загущения. Даем полностью остыть. Для крема сливочный сыр и сгущенку сбиваем миксером до загущения. Расплющиваем каждый кусочек теста, в центр кладем крем и начинку и сворачиваем края (как на видео). Присыпаем смесью из кукурузного крахмала и сахарной пудры. Даем постоять в холодильнике один час. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить сладкий десерт из Италии. рецепт тирамису. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Украинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовкеТакой в магазине не найдешь – рецепт вареной колбасыБлюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молокеЖелейный торт без выпечки – яркий десерт без трудаНежная выпечка кофе и чаю: готовим быстрый лимонный пирог