Мочи – готовим любимый японский десерт

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В Украине все больше становятся популярны десерты родом из Японии – мочи. У нас есть рецепт, по которому они выйдут с первого раза.

Мочи – популярный десерт японской кухни, готовящийся из рисовой муки и разнообразных начинок. Иногда их называют также «моти», однако в Японии – мочи.

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Мы предлагаем приготовить мочи с ягодной начинкой по проверенному рецепту.

Рецепт японской мочи

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6 – 7 штук

Ингредиенты для теста:
– 90 миллилитров воды;
– 90 миллилитров молока;
– 40 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 160 граммов муки из клейкого риса;
– 20 миллилитров растительного масла;
– краситель (по желанию).⠀ ⠀
Для начинки:
– 100 граммов манго или любых ягод или фруктов;
– 10 граммов сахара;
– 5 граммов кукурузного крахмала.
Для крема:
– 200 граммов сливочного сыра;
– 50 граммов сгущенки.

Приготовление:

  • Для теста совмещаем воду, молоко, сахар и соль. Добавляем муку и перемешиваем. Вливаем масло, краситель и снова хорошо перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, делаем отверстия и убираем в микроволновку на 2 – 3 минуты при высокой мощности.
  • Тесто накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть.
  • После этого руки смазываем растительным маслом, хорошо вымешиваем тесто. Делим его на 6 равных частей. ⠀
  • Для приготовления начинки манго, сахар и кукурузный крахмал пробиваем блендером, доводим до кипения и варим до загущения. Даем полностью остыть.
  • Для крема сливочный сыр и сгущенку сбиваем миксером до загущения.
  • Расплющиваем каждый кусочек теста, в центр кладем крем и начинку и сворачиваем края (как на видео). Присыпаем смесью из кукурузного крахмала и сахарной пудры.
  • Даем постоять в холодильнике один час.

Приятного аппетита!

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