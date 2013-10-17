Модель онлайн-арбитража на Амазоне и дропшиппинг: общие моменты

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Электронная коммерция на сегодняшний момент интересует много людей, каждый год проводятся различные конференции, на которых поднимаются самые важные проблемы отрасли, конечно, некоторые из них со временем благополучно решаются, но есть такие, которые с каждым годом вновь и вновь всплывают в ходе обсуждения на различных мероприятиях. Получается, что подобные проблемы только обсуждаются, а на деле годами ничего не меняется.

Интернет для торговли

Уже давно стало ясно, что телевидение теряет свои лидирующие позиции как коммуникационный канал. На его место приходит интернет. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на сегодняшний день уже более половины российского населения пользуются интернетом, а к 2018 году около 80% территории страны будет охвачено широкополосным доступом. Сейчас, интернет уже не является чем-то из ряда вон выходящим как, например, лет 10 назад, подавляющее большинство российских граждан воспринимают его как необходимость, нежели как роскошь. С каждым годом россияне всё с большим интересом осваивают просторы интернета и стремятся применять его в различных сферах повседневной жизни, в том числе и к шоппингу и онлайн арбитраж на Амазоне.

Дропшип (дропшиппинг) — прямые поставки товаров

Дропшиппинг – термин, означающий прямые поставки. Фактически люди, занимающиеся дропшиппингом, являются продавцами товара какого-либо производителя. То есть, они обычные посредники.

Выглядит это следующими образом. Продавец сначала находит покупателя, лишь после этого оплачивает товар у оптовика. При этом продавец даже не видит товара. Он его не упаковывает, не пересылает. Он лишь продает товар по удобной для него цене.

Кроме того, все обставляется таким образом, что большая часть клиентов даже не знает о том, что товар был прислан вовсе не продавцом.

Дропшипинг для интернет магазина обладает следующими преимуществами:

Для старта бизнеса не нужно много денег. Он не требует вложений ни на покупку товара, ни на доставку, ни на его складирование. Но при этом есть реальный шанс организовать масштабные продажи. Эффективность. Сегодня запустить интернет-магазин довольно сложно. На это нужно время и деньги. Дропшиппинг позволяет начать эффективные продажи без больших временных и финансовых затрат. Дропшиппинг не требует привязки к местности. Продажи можно вести хоть с мобильного телефона, лишь бы был доступ в интернет.

У дропшиппинга несколько проблем: