Моделирование и увеличение губ – красивые губы без скальпеля

Каждая женщина хочет быть уникальной. Упругие губы – мечта большинства из нас. Их идеальные пропорции добавляют привлекательности как женщинам, так и мужчинам любого возраста.

Цель процедуры по увеличению и моделированию губ — восстановить или придать губам объем, а также глубоко увлажнить и омолодить их. Это одна из самых популярных и наиболее часто выполняемых процедур эстетической медицины в мире. Это связано с тем, что оно практически неинвазивно и при умелом проведении заметно улучшает привлекательность лица. Полные чувственные губы – одно из многих достоинств как женщин, так и мужчин, и, несомненно, один из элементов внешности, привлекающий внимание противоположного пола.

На официальном сайте Центра эстетической косметологии «Crocus» можно получить всю необходимую информацию об аугментации губ и воспользоваться эффективной услугой – увеличение губ Одесса .

В зависимости от потребностей пациента косметологи Центра эстетической косметологии Crocus могут выполнить:

Увеличение губ.

Коррекцию формы.

Укрепление контура.

Заполнение тонких морщинок вокруг рта.

Поднятие опущенных уголков рта\

В процедурах наполнения губ используются препараты на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты, которая является отличным моделирующим средством и улучшает гидратацию.

Процедура полностью безопасна, она не связана с риском возникновения аллергии, поскольку гиалуроновая кислота является естественным компонентом тканей человека, отвечающим за хранение в них воды. С возрастом его уровень в нашем организме снижается, а также возникает фотостарение, вызванное негативным влиянием факторов окружающей среды, особенно солнечного излучения, которое вызывает дряблость, сухость и потерю упругости губ.

Очень важный вопрос перед процедурой — проконсультироваться с врачом, чтобы узнать об ожиданиях пациента и подобрать подходящую плотность и вид препарата, чтобы избежать эффекта искусственности. Цель — полные, омоложенные и увлажненные, но при этом естественные губы.

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Губы не только приобретают желаемую форму, но и лучше увлажняются. В результате они снова приобретают твердость и цвет. В результате процедуры также исчезают морщинки вокруг рта, что дополнительно придает лицу молодой вид. В зависимости от ожиданий пациентов можно скорректировать контур, увеличить объем верхней или нижней губы и приподнять уголки рта.

Точная инъекция вещества непосредственно под кожу дает почти мгновенные результаты и не требует госпитализации или длительного выздоровления. Процедура проводится опытным косметологом эстетической медицины в процедурном кабинете, без необходимости вводить пациенту анестезию.

Многие недостатки можно исправить с помощью минимально инвазивных, простых и быстрых процедур, при которых риск осложнений или побочных реакций практически сведен к минимуму, а коррекция губ очень эффективна.