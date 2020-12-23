Модернизация застряла в ремонте: в Севастополе простаивает дорогое медоборудование

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В 2019-2020 годах подвед Департамента здравоохранения Севастополя ГБУ «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) активно закупал дорогостоящее оборудование для больниц города. Речь идет о томографе стоимостью 75,6 миллионов рублей для Городской больницы №1 им. Пирогова, об ангиографической установке стоимостью 78 миллионов рублей для онкологического диспансера, об аппаратах для проведений УЗИ и рентгенологических исследований. Это оборудование было закуплено как на средства нацпроекта «Здравоохранение», об освоении средств по которому отчитываются чиновники, так и на деньги, которые Севастополь получает по соглашению с Правительством Москвы.

Как выяснила редакция «НТС», часть этих аппаратов к концу 2020 года до сих пор не работают. Причина – отсутствие подготовленных помещений, ведь сроки ремонтов в больницах города были сорваны. Напомним, в октябре в МИАЦ прошли обыски, после чего было уволено руководство учреждения и профильного департамента. В ноябре Развожаев назначил нового руководителя Севздрава Виталия Денисова.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, мы отправили запрос в Департамент здравоохранения. В частности, мы просили уточнить следующую информацию о закупках и подключении медицинского оборудования, закупленного ГБУЗС «МИАЦ»:

1. Для ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» закуплен томограф магнитно-резонансный SIGNA, общей стоимостью 75,6 млн руб. Аппарат поставлен в больницу в октябре, по данным на ноябрь аппарат МРТ аппарат МРТ в эксплуатацию не введен, помещение в больнице для установки аппарата МРТ не готово.

2. Для онкологического диспансера города закуплено ГБУЗС «МИАЦ» следующее оборудование:

— Ультразвуковой диагностический аппарат HM70A-RUS с принадлежностями. Аппарат поставлен 04.06.2020, срок ввода в эксплуатацию по государственному контракту 31.07.2020.

— Аппарат рентгеновский стационарный терапевтический Рентген-ТА, срок ввода в эксплуатацию по государственному контракту 30.11.2020.

— Установка ангиографическая Innova IGS с принадлежностями, общей стоимостью 78 млн руб., срок ввода в эксплуатацию по государственному контракту 30.11.2020. Простаивает по причине того, что помещение не готово, ремонтные работы не ведутся.

— Томограф компьютерный Discovery RT с принадлежностями, общей стоимостью 63 млн руб, срок ввода в эксплуатацию по государственному контракту 30.11.2020. Так же простаивает по причине неготовности помещения.

3. В 2019 году для ГБУЗС «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» ГБУЗС «МИАЦ» был закуплен комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой, общей стоимостью 11, 8 млн рублей, срок ввода в эксплуатацию 20.12.2019 года.

4. На средства, выделенные правительством Москвы, в 2019 году ГБУЗС «МИАЦ» закупил и поставил в ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» рентгенологическое медицинское оборудование:

— Рентгенологический аппарат «ТелеКоРд» на 3 рабочих места поставлен в поликлинику №5 ( пл. Генериха,1), аппарат не введен в эксплуатацию.

— Рентгенологический аппарат «ТелеКоРд» на 3 рабочих места поставлен в стационар филиала №2, в настоящее время оборудование не введено в эксплуатацию в связи с незавершенным капитальным ремонтом ГБУЗС «МИАЦ»;

— Маммограф «Маммо -4-МТ» был поставлен в поликлинику №5 больницы, аппарат в эксплуатацию не введен.

— Флюорограф – аппарат был поставлен в поликлинику №4 больницы. Помещение для установки аппарата не подготовлено, аппарат в эксплуатацию не введен;

В ответ нам сообщили, что часть перечисленного в запросе оборудования уже работает, остальное вот-вот подключат – буквально до конца года. В целом, информацию Департамента здравоохранения можно разделить на три раздела.

В одном чиновники утверждают, что часть оборудования уже подключена. В этом случае мы можем только поверить им на слово – и поверим.

Ответ Департамента здравоохранения о том, что часть оборудования уже используется в больницах и поликлиниках

Второй раздел содержит обещание подключить дорогие аппараты до конца года. Где все это время находится оборудование, уже привезенное в больницу, и как оно хранится, в ответе Севздрава не написали.

Ответ Департамента здравоохранения на запрос.

Однако из больницы нам прислали фото, по которым понятно, что до завершения работ еще очень далеко.

И наконец, про часть оборудования – например, ангиографическую установку для онкодиспансера, в ответе чиновников вообще не упоминается.

Когда в действительности решится вопрос с подключением всей уже закупленной техники, сейчас сложно сказать. Функции по организации ремонтов в медучреждениях в этом году были переданы Департаменту капитального строительства, теперь за завершение работ по подготовке помещений отвечает эта структура.

Недавно в Севастополе была принята пятилетняя программа по модернизации здравоохранения города. На мероприятия программы выделяют почти 1,5 млрд рублей, на эти средства планируют к 2025 году существенно изменить ситуацию в медицине города. Пункт про подготовку помещений к установке медоборудования там тоже есть, срок исполнения — с 2021 по 2025 год. Возможно, впредь к таким закупкам будут подходить более рационально — сначала готовить помещения, а затем объявлять торги на поставку дорогих аппаратов.

Надеемся, что новое руководство департамента здравоохранения проведет инвентаризацию уже закупленного оборудования и примет меры по подключению этих аппаратов в ближайшее время – ведь такое освоение средств по нацпроекту не приводит к реальному повышению качества медицинских услуг. В начале следующего года мы повторим свой запрос.

Лариса Петренко