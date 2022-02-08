Модуль пищеблока психиатрической больницы Севастополя должны достроить к концу апреля

Модуль пищеблока психиатрической городской больницы Севастополя должны достроить к концу апреля этого года. Заместитель директора Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Игорь Ахмедов проверил ситуацию на объекте. Стоимость работ – почти 90 миллионов рублей.

ИГОРЬ АХМЕДОВ, заместитель директора Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Я осмотрел ход выполнения работ, в соответствии с контрактом – это конец апреля месяца. Думаю, что при таком подходе и качественной работе подрядной организации мы в мае передадим этот модуль уже в пользование больницы».

Здание пищеблока будет одноэтажным. Проектом в нём предусмотрены: цеха-заготовки для мяса и птицы; рыбы; обработки яиц; холодный цех; цех выпечки мучных изделий. Также будет горячий цех. Запроектированы помещения хранения и мойки посуды, предусмотрено наличие холодильных камер, кладовых, гардеробных.

ИГОРЬ АХМЕДОВ, заместитель директора Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Строительство этого пищеблока позволит освободить помещения уже в существующих зданиях психиатрической больницы и тем самым увеличить коечный фонд. Данный модуль рассчитан на 250 посадочных мест в одну смену. При организации питания в две смены – возможно посадить 500 человек».

Модуль оборудован современной системой вентиляции и кондиционирования воздуха, теплопунктом и электрощитовой.