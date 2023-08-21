Мойва с луком в духовке

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Описание приготовления:

Мойву с луком можно подавать с любым гарниром, свежими овощами или как самостоятельное блюдо. При желании можно убрать и хребет, но он не мешает и легко потом удаляется. Так же можно и поменять местами лук и мойву, но тогда рыба получится более сочной.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Мойва Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Мойва 500 Грамм
  • Лук репчатый 2 Штуки
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
  • Мука 2 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

192 ккал

Калорийность

10 г

Белки

14 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мойва с луком в духовке»

Мойва с луком в духовке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мойвы с луком в духовке.

Мойва с луком в духовке

У мойвы удалите голову, внутренности и черную пленку из брюшка. Рыбу промойте и дайте обсохнуть.

Мойва с луком в духовке

Репчатый лук почистите и порежьте полукольцами. Выложите лук в форму для запекания, посолите и смешайте с майонезом, разровняйте по дну формы.

Мойва с луком в духовке

Мойву посолите, полейте растительным маслом и перемешайте.

Мойва с луком в духовке

Обваляйте рыбу полностью в муке и выложите поверх лука.

Мойва с луком в духовке

Поставьте мойву с луком в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Спустя время форму с рыбой достаньте и сразу подавайте к столу.

Мойва с луком в духовке

Приятного аппетита!

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