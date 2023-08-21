Описание приготовления:
Мойву с луком можно подавать с любым гарниром, свежими овощами или как самостоятельное блюдо. При желании можно убрать и хребет, но он не мешает и легко потом удаляется. Так же можно и поменять местами лук и мойву, но тогда рыба получится более сочной.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Мойва Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Мойва 500 Грамм
- Лук репчатый 2 Штуки
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Мука 2 Ст. ложки
Количество порций 3
Калорийность
192 ккал
Калорийность
10 г
Белки
14 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мойва с луком в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мойвы с луком в духовке.
У мойвы удалите голову, внутренности и черную пленку из брюшка. Рыбу промойте и дайте обсохнуть.
Репчатый лук почистите и порежьте полукольцами. Выложите лук в форму для запекания, посолите и смешайте с майонезом, разровняйте по дну формы.
Мойву посолите, полейте растительным маслом и перемешайте.
Обваляйте рыбу полностью в муке и выложите поверх лука.
Поставьте мойву с луком в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Спустя время форму с рыбой достаньте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!