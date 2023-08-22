Описание приготовления:

Мойва ничуть не успевает во вкусе даже самым дорогим сортам рыбы. Ее можно подавать с любым гарниром или как самостоятельное блюдо, а в холодном виде в качестве закуски. В кляр кроме перца можно добавить любимые специи.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Мойва Блюдо: Горячие блюда / Блюда в кляре

Состав / Ингредиенты:

Мойва 500 Грамм

Яйцo 1 Штука

Вода 2 Ст. ложки

Мука 100 Грамм (+ для панировки)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

185 ккал

Калорийность

13 г

Белки

10 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мойва в мультиварке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мойвы в мультиварке.

У мойвы удалите голову, внутренности, черную пленку и хребет. Рыбу тщательно промойте и обсушите.

В тарелку разбейте яйцо, добавьте воду, соль, поперчите и перемешайте венчиком до однородности.

Рыбу обваляйте в муке и полностью покройте кляром.

В чашу мультиварки налейте растительное масло и прогрейте при режиме "Жарка в масле" в течение 3 минут. Выложите рыбку в разогретое масло близко друг к другу и готовьте в этом режиме 5 минут.

После окончания времени, мультиварка подаст сигнал окончания, переверните мойву и жарьте еще 5 минут в режиме "Жарка в масле". После этого рыбу достаньте, разделите и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!