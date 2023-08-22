Описание приготовления:
Мойва ничуть не успевает во вкусе даже самым дорогим сортам рыбы. Ее можно подавать с любым гарниром или как самостоятельное блюдо, а в холодном виде в качестве закуски. В кляр кроме перца можно добавить любимые специи.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Мойва Блюдо: Горячие блюда / Блюда в кляре
Состав / Ингредиенты:
- Мойва 500 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Вода 2 Ст. ложки
- Мука 100 Грамм (+ для панировки)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
185 ккал
Калорийность
13 г
Белки
10 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мойва в мультиварке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мойвы в мультиварке.
У мойвы удалите голову, внутренности, черную пленку и хребет. Рыбу тщательно промойте и обсушите.
В тарелку разбейте яйцо, добавьте воду, соль, поперчите и перемешайте венчиком до однородности.
Рыбу обваляйте в муке и полностью покройте кляром.
В чашу мультиварки налейте растительное масло и прогрейте при режиме "Жарка в масле" в течение 3 минут. Выложите рыбку в разогретое масло близко друг к другу и готовьте в этом режиме 5 минут.
После окончания времени, мультиварка подаст сигнал окончания, переверните мойву и жарьте еще 5 минут в режиме "Жарка в масле". После этого рыбу достаньте, разделите и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!