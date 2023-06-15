Мой дежурный салат из капусты: рецепт на каждый день

Салаты до XIX века представляли из себя смесь свежих овощей, фруктов, корнеплодов и трав. Только после XIX века в составах стали появляться мясные ингредиенты, маринованные или отварные.

Чуть позже стали добавлять вареные яйца, что произвело настоящий фурор. Ведь именно этот ингредиент в последствие стал основной для большинства салатов. Позднее появился майонез, который в европейских странах подавали исключительно в качестве отдельного соуса, в то время, когда только в наших странах его добавляли непосредственно в салат.

На сегодняшний день популярностью пользуется не только сытные салаты, но и более легкие рецепты. Они особенно востребованы в жаркое время года. Об одном из таких салатов мы расскажем.

Ингредиенты для салата:

Капуста свежая – 300 г;

Огурец – 1 штука;

Морковь – 0,5 штуки;

Укроп – небольшой пучок;

Уксус 6% – 1 ст. л.;

Сахар – 1 ч. л.;

Соль – 0,5 ч. л.;

Растительное масло – 2 ст. л.

Приготовление салата из капусты:

Капусту необходимо мелко нашинковать и добавить в миску для салата. Огурец нарезаем крупным кубиком, чтобы чувствовалась свежесть в салате. Свежую морковь режем тонкой соломкой или натираем на крупной тёрке. Соединяем овощи вместе.

Укроп мелко нарезаем в овощную смесь. Для его хранения мы используем стакан с водой и целлофановый пакет.

Смешиваем в отдельной емкости растительное масло, сахар, соль и уксус. Ингредиенты тщательно перемешиваем и заливаем заправкой смесь из овощей.

Солим по вкусу салат и тщательно перемешиваем.

Данный салат станет вашим спасением, если на готовку остается совсем мало времени. Все, что требуется – это нарезать и смешать ингредиенты.