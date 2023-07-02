Мой ходовой пирог: готовлю каждый день. Красота воплощённая в реальность

Многие начинающие кондитеры и повара часто задаются вопросом — зачем использовать в кремах и тесте лимонный сок? С одной стороны, этот компонент совершенно не нужен в готовке сладких изделий. Однако, оказывается, сок лимона отлично усиливает вкус и аромат выпечки.

Лимонный сок способен подарить выпечке кислинку, которая раскрывает новые грани вкуса в блюдах. По этой причине не стоит отказываться от лимонного сока в блюдах. Даже если кажется, что сок лимона не подходит для конкретного изделия.

Расскажем, как можно приготовить ходовой пирог с лимонным соком в составе.

Ингредиенты теста для ходового пирога:

Яйца — 5 шт.;

Сахар — 220 гр;

Соль — щепотка;

Сок лимона — 2 ст.л.;

Цедра одного лимона;

Сливочное масло — 180 г;

Мука — 350 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Творог — 700 г.

Приготовление ходового пирога:

Отделяем желтки 4 яиц от белков. Желтки смешиваем с 80 граммами сахарного песка, солью, лимонным соком и ½ частью цедры.

Растапливаем сливочное масло, добавляем во взбитые желтки.

Высыпаем в яичную смесь муку, соединенную с разрыхлителем. Руками замешиваем эластичное и не липкое тесто.

Выкладываем тесто на противень, равномерно распределяем по поверхности. ( размер формы 28 см)

В творог высыпаем 130 грамм сахара, остатки цедры лимона, яйцо, перемешиваем.

Взбиваем погружным блендером творожную массу до состояния крема. Протыкаем основу из теста вилкой по всему дну.

Выкладываем на поверхность теста кремовую основу, равномерно распределяем слой.

Выпекаем пирог в духовке при 180 градусах полчаса. В это время взбиваем белки 4 яиц, постепенно высыпаем к белковой массе сахарный песок. Полученную меренгу перемещаем в кондитерский мешок.

На поверхности готового пирога создаем небольшие розочки из меренги.

Выпекаем пирог дополнительно при 180 градусах 8 минут.

В результате получается не только вкусный, но и красивый пирог. Это блюдо сочетает в себе кислинку лимона и сладость меренги и творожной массы.