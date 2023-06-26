Мой ходовой пирог на каждый день. Бьет все рекорды по скорости приготовления

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Наиболее востребованным видом пирогов в мире является мясной пирог. Дело в том, что, по историческим сводкам, люди сперва научились запекать мясо в тесте, лишь затем стали выкладывать в выпечку овощи и фрукты.

Вероятно, такое предположение связано с тем, что люди старались как можно дольше сохранять мясо съедобным. Считалось, что хлеб способен предотвратить порчу других продуктов. К тому же, мясо в тесте было сытнее, нежели обычный стейк или котлета.

Расскажем, как приготовить современный быстрый мясной пирог.

Ингредиенты для мясного пирога:

  • Растительное масло — 30 мл;
  • Лук репчатый — шт.;
  • Фарш — 300 г;
  • Соль — щепотка;
  • Кефир — 300 мл;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Мука — 140 г;
  • Разрыхлитель — ч.л.

Приготовление мясного пирога:

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, обжариваем в сковороде, в горячем растительном масле. Когда лук подрумянится, нужно выложить к нему фарш, перемешать.

Начинку из фарша и лука солим по вкусу, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 10 минут.

Мой ходовой пирог на каждый день. Бьет все рекорды по скорости приготовления

В отдельной таре смешиваем кефир, яйца и муку, соединенную с разрыхлителем.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, ⅔ замешанного теста выкладываем на дно. Равномерно распределяем тесто по поверхности, на него выкладываем слой из мясной начинки.

Мой ходовой пирог на каждый день. Бьет все рекорды по скорости приготовления

Покрываем мясной слой оставшейся частью теста. Выпекать пирог нужно в духовке при 180 градусах 40 минут.

Мой ходовой пирог на каждый день. Бьет все рекорды по скорости приготовления

По желанию, пирог перед запеканием можно посыпать кунжутом. Тесто и начинка для выпечки готовятся за 10-15 минут.

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