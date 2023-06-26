Мой ходовой пирог на каждый день. Бьет все рекорды по скорости приготовления

Наиболее востребованным видом пирогов в мире является мясной пирог. Дело в том, что, по историческим сводкам, люди сперва научились запекать мясо в тесте, лишь затем стали выкладывать в выпечку овощи и фрукты.

Вероятно, такое предположение связано с тем, что люди старались как можно дольше сохранять мясо съедобным. Считалось, что хлеб способен предотвратить порчу других продуктов. К тому же, мясо в тесте было сытнее, нежели обычный стейк или котлета.

Расскажем, как приготовить современный быстрый мясной пирог.

Ингредиенты для мясного пирога:

Растительное масло — 30 мл;

Лук репчатый — шт.;

Фарш — 300 г;

Соль — щепотка;

Кефир — 300 мл;

Яйца — 3 шт.;

Мука — 140 г;

Разрыхлитель — ч.л.

Приготовление мясного пирога:

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, обжариваем в сковороде, в горячем растительном масле. Когда лук подрумянится, нужно выложить к нему фарш, перемешать.

Начинку из фарша и лука солим по вкусу, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 10 минут.

В отдельной таре смешиваем кефир, яйца и муку, соединенную с разрыхлителем.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, ⅔ замешанного теста выкладываем на дно. Равномерно распределяем тесто по поверхности, на него выкладываем слой из мясной начинки.

Покрываем мясной слой оставшейся частью теста. Выпекать пирог нужно в духовке при 180 градусах 40 минут.

По желанию, пирог перед запеканием можно посыпать кунжутом. Тесто и начинка для выпечки готовятся за 10-15 минут.