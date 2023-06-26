Мой ходовой пирог на каждый день. Бьет все рекорды по скорости приготовления

Наиболее востребованным видом пирогов в мире является мясной пирог. Дело в том, что, по историческим сводкам, люди сперва научились запекать мясо в тесте, лишь затем стали выкладывать в выпечку овощи и фрукты.
Вероятно, такое предположение связано с тем, что люди старались как можно дольше сохранять мясо съедобным. Считалось, что хлеб способен предотвратить порчу других продуктов. К тому же, мясо в тесте было сытнее, нежели обычный стейк или котлета.
Расскажем, как приготовить современный быстрый мясной пирог.
Ингредиенты для мясного пирога:
- Растительное масло — 30 мл;
- Лук репчатый — шт.;
- Фарш — 300 г;
- Соль — щепотка;
- Кефир — 300 мл;
- Яйца — 3 шт.;
- Мука — 140 г;
- Разрыхлитель — ч.л.
Приготовление мясного пирога:
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, обжариваем в сковороде, в горячем растительном масле. Когда лук подрумянится, нужно выложить к нему фарш, перемешать.
Начинку из фарша и лука солим по вкусу, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 10 минут.
В отдельной таре смешиваем кефир, яйца и муку, соединенную с разрыхлителем.
Застилаем форму для выпечки пергаментом, ⅔ замешанного теста выкладываем на дно. Равномерно распределяем тесто по поверхности, на него выкладываем слой из мясной начинки.
Покрываем мясной слой оставшейся частью теста. Выпекать пирог нужно в духовке при 180 градусах 40 минут.
По желанию, пирог перед запеканием можно посыпать кунжутом. Тесто и начинка для выпечки готовятся за 10-15 минут.