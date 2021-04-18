Мойка окон руками профессионалов

Дом вне шумной городской суматохи – это мечта многих людей. Здесь может собираться вся семья за большим круглым столом и коротать вечера. Именно поэтому очень важно поддерживать должный уровень чистоты, но зачастую у современного человека остаётся очень мало времени на домашние дела. Уборка загородного дома в Украине станет разрешимой задачей, если выбрать в партнёры клининговую компанию. Она поможет сохранить силы, время и забыть про лишние хлопоты вне зависимости от того, рядовая ли эта уборка дома и мойка окон от компании "Cleanmasters", генеральная или после ремонтных работ.

Клининг от специалистов — удачное решение вопроса уборки загородного дома

Доверив свой дом в наши руки, вы получите профессиональную клининговую услугу на самом высоком уровне. В какой части Киевской области не находились бы ваши владения, сотрудники компании приедут в указанное время для оценки объёма предстоящей работы, проведут согласование пунктов уборки с вами, и в самый короткий срок приведут жилище в порядок!

Уборка загородного дома нашими специалистами включает в себя даже самые сложные работы:

очистка окон, дверей, крыши;

уборка лестниц, коридоров, проёмов;

чистка бассейна;

мытьё комнат технического назначения: котельная, растопочная, мангальная, постирочная;

очистка различных по фактуре поверхностей и мебели из дорогостоящих пород древесины, природного камня, керамики, комбинированных основ;

уход за стенами, покрытых обоями или фактурной штукатуркой, декоративными элементами из редких материалов.

Компании активно ведут деятельность на территории Киева и Киевской области. В числе сотрудников находятся только первоклассные профессионалы, специализированная бытовая химия и новейшее оборудование, что является залогом бережного и качественного оказания услуги. Уборка загородного дома будет выполнены эффективно и оперативно в любое время, вне зависимости от того, выходной или праздничный день, по разумной цене. Проводя предварительную беседу с клиентом мы готовы учесть все пожелания и запросы по организации рабочего процесса, внимательно отнестись к особым нюансам обстановки в доме.

Чтобы заказать уборку загородного дома, достаточно связаться с нашим представителем по телефону, или просто кликнув по баннеру. Клининговая компания — это ваш самый верный партнёр в борьбе за чистоту и порядок в вашем жилище!