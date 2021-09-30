Мойка посуды в специальной бытовой технике

Большинство посудомоек имеют три разбрызгивателя воды: нижний, средний и верхний. Самый большой из них — нижний. В классическом варианте — это вращающийся разбрызгиватель-коромысло с небольшими отверстиями для воды. Средний разбрызгиватель-коромысло расположен под средней (верхней) корзиной, а верхний расположен на потолке камеры. И хорошо если это будет то же «коромысло» — бывает, что это обычная форсунка для разбрызгивания воды, которую устанавливают в недорогих моделях.

Подводя итог этого раздела, можно сказать, что большинство посудомоечных машин вымоют посуду сравнительно одинаково. Многие пользователи отмечают, что на качество результата больше влияет правильный выбор моющего средства.

Расход воды и потребление электроэнергии

Самым высоким классом энергопотребления является класс А++. Посудомойка будет потреблять тем меньше электроэнергии, чем выше будет класс.

Для желающих приобрести посудомойку будет понятней параметр «потребление электроэнергии за один цикл работы». Таким образом можно рассчитать количество электричества за месяц при ежедневном запуске прибора.

Кроме этого, есть еще и показатель потребления воды при использовании стандартной программы мойки. Самыми экономными являются модели, которым для выполнения одного цикла достаточно до 15 литров воды. Средние по экономичности машины используют до 20 литров. В любом случае это существенно меньше, чем ручная мойка посуды.

Существуют посудомоечные аппараты, которые можно подключить еще и к горячей воде. Такие модели значительно сократят потребление электричества. Но есть один нюанс, который стоит учесть: некоторые пользователи жалуются на качество мойки посуды — в горячем водопроводе качество воды ниже.

Программы и функционал

Перечислим самые часто встречающиеся возможности и программы, которые имеются в современных посудомоечных машинах: