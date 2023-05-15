Можно ли есть картофель с зелеными пятнами? Ответила врач

Бывают ситуации, что в урожае попадается картофель с зелеными пятнами, который все же используют в пищу, срезая ненужные участки. Но почему картофель бывает зеленым и можно ли есть такой овощ?

Врач-диетолог Маргарита Королева призвала отказаться от идеи употребления в пищу зеленого картофеля. Она пояснила, что такой овощ способен вызвать отравление.

По словам эксперта, картофель, который лежит под открытым солнцем, обычно меняет свой цвет и становится зеленым. Это происходит потому, что он вырабатывает ядовитое вещество под названием соланин.

«Есть зеленый картофель с соланином ни в коем случае нельзя. Это очень опасно. Может быть отравление с серьезными последствиями, когда человек начинает злоупотреблять таким картофелем», — предупредила врач.

В беседе с порталом «Москва 24» Маргарита Королева порекомендовала не хранить овощ под солнцем. Лучше всего, по мнению эксперта, хранить картофель в темном месте, чтобы избежать позеленения клубней.

Блюда из картофеля полюбились многим семьям благодаря сытности и вкусу. Существуют различные рецепты блюд из этого овоща: нежное картофельное пюре, салат, ароматная запеканка, зразы и лепешки с соусом, пироги и оладьи — вариантов множество.

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