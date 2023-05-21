Можно ли пить кефир перед сном? Ответил диетолог

Некоторые люди пьют перед сном кефир, но полезно ли это?

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что кефир можно пить перед сном. Напиток обеспечивает баланс белков, жиров и углеводов, поэтому легко усваивается и не нагружает желудочно-кишечный тракт.

Эксперт пояснил, что кефир не содержит клетчатки, то есть он не заставляет желудок и кишечник напряженно работать. Ночью желудочно-кишечный тракт также нуждается в отдыхе, поэтому кефир считается одним из лучших напитков, которые разрешено пить на ночь.

«Напрямую на сон кефир влиять, конечно, не будет. Но он будет влиять опосредованно. То есть если человек сильно голоден и из-за этого не может заснуть, в таком случае кисломолочный напиток притупит неприятное чувство. И человек сможет уснуть», — рассказал врач.

В беседе с порталом «Москва 24» Евгений Арзамасцев дал рекомендации, какой кефир предпочтительнее. По его словам, перед сном стоит отдавать предпочтение однопроцентному кефиру, в котором содержится меньше жира и калорий.

Кефир можно не только пить, но и сделать на его основе выпечку. Изделия получаются пышными, вкусными и радуют всю семью. Кроме того, для приготовления не нужно много ингредиентов — зачастую все есть дома под рукой.

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