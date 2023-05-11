Можно ли пожилым есть сосиски? Ответила врач

Сосиски — вкусный и быстрый вариант приема пищи, но стоит ли есть их людям в возрасте?

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала пожилым ограничить употребление сосисок. Дело в том, что сосиски содержат много соли, которая приводит к отечности и гипертонии.

У многих пожилых людей уже есть сердечные болезни или хроническая сердечная недостаточность, они страдают повышенным кровяным давлением. Поскольку в сосисках много соли, они не подходят для ежедневного употребления, ведь могут ухудшить ситуацию, пояснила эксперт.

«В сосисках слишком много добавок. Количество химии, которое в них кладут, не очень хорошо влияет на поджелудочную железу и на печень пожилых людей», — добавила врач.

В беседе с порталом «Москва 24» эксперт отметила, что если отказаться от употребления сосисок кажется сложным, то стоит обратить внимание на качественные продукты, которые в своем составе имеют меньше различных добавок.

«Если это правильные, хорошие молочные сосиски, то один-два раза в неделю с интервалом в два-три дня по одной штуке можно есть даже пожилым людям, но не ежедневно», — резюмировала Нурия Дианова.

Избыток соли в рационе может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому важно включить в питание полезную альтернативу.

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