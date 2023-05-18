Можно ли варить сосиски в пленке? Ответил эксперт

Многие люди варят сосиски сразу с оболочкой, но некоторые считают, что это вредно для здоровья. А какое мнение правильное?

Руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова Дмитрий Гордеев рассказал, что оболочка на сосисках бывает разная: натуральная, коллагеновая целлюлозная, полиамидная. От вида оболочки зависит и способ приготовления сосисок.

Сосиски в натуральной и съедобной коллагеновой оболочке перед варкой не очищают, то есть их едят вместе с ними.

При использовании других видов оболочек нет обязательного требования по их удалению перед приготовлением. Функция таких оболочек — обеспечивать защиту сосисок при хранении, а на приготовление блюда они не влияют.

Эксперт пояснил, что сосиски можно варить даже с искусственной оболочкой: это не представляет угрозы здоровью. Однако есть такую оболочку нельзя.

По словам специалиста, после того, как сосиски сварены с искусственной оболочкой, могут возникнуть трудности по ее удалению, так как продукт имеет достаточно высокую температуру. По этой причине оболочку лучше снять перед варкой.

То же касается и прозрачных пленок, сообщают «Аргументы и Факты». После варки такая пленка может прилипнуть к сосиске и при очищении мясо останется на оболочке. Для того чтобы этого не произошло, эксперт посоветовал облить свежеприготовленную сосиску холодной водой и сразу же удалить пленку.