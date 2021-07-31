Можно упасть или заразиться. Чем опасно купание в прудах и фонтанах?

В конце прошлой и начале этой недели Крым ощутил приход настоящей жары. В прошлом году воздух прогрелся до 37 градусов. Возможно, в этом месяце термометры покажут очередной рекорд. От жары спасение — под кондиционером, в море.

Или, как считает немало людей, в городских фонтанах и прудах.

Давайте же мыться-купаться?

Это же так мило, когда качается на воде надувная игрушка, а дети восторженно визжат, брызгая друг в друга, окунаются, наперегонки плывут от берега к берегу! Или вот так: зелёная вода, тина, ряска, изгнанные с привычного места утки, мелкий мусор — и тоже дети среди всего этого? Жители крымской столицы сейчас как раз и спорят: ужас-ужас, или «не мешайте детям, мы тоже так купались — и живы-здоровы».