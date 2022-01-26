Молекулярный генетик КФУ рассказал о появлении новых подтипов COVID-19

До лета количество переболевших коронавирусной инфекцией в мире преодолеет отметку в 500 млн человек, а омикрон сменят другие подтипы. Об этом сообщил д.б.н., зав. кафедрой молекулярной генетики и биотехнологий Крымского федерального университета Владимир Оберемок, передает пресс-служба вуза.

Омикрон стал пятым значимым подтипом коронавируса. По мнению учёного, он действует мягче, чем индийский подтип.

«Конечно, недооценивать противника нельзя никогда. Учитывая, как себя сегодня проявляет омикрон, думаю, он не представляет большой опасности для каждого отдельного человека. Однако он несёт большую угрозу для здравохранения и может привести к его коллапсу из-за высокой заразности данного подтипа. Кроме этого, пока статистика идёт в основном из стран, в которых много привитых граждан, а у нас вакцинировавшихся не так много. В целом сказать, что он «суперковарный» нельзя. По моему мнению, по сравнению с индийским подтипом омикрон мягче», – рассказал Владимир Оберемок.