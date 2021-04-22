Что такое молитва? Бог регулярно ищет человека

В первом описании книги Бытия о сотворении мира Бог называет собственные творения по имени: «Да будет свет» (ср. Обиход. 1: 3), «да будет храм» (ср. Обиход. 1: 6), «да будет свет» (ср. Обиход. 1: 6). 1, 14) и может быть человеком, который все контролирует. В еврейской мистической традиции сбереглась история о Боге, который должен был уменьшить себя, уйти, сделать меньше, чтобы освободить место для творения. Данный процесс получил смешное наименование — cimcum . Рекомендуем перейти на сайт lovingmoney.ru/ молитва Спиридону Тримифунтскому о деньгах о благополучии.

Бог призвал бытие по имени от небытия к существованию. Такое предположение, или название, считается первым шагом Бога к отношениям, которые Мартин Бубер позднее опишет как собственный разговор «Я-ТЫ», в отличии от материального и эгоцентрического «Я-Это», в котором творение отвернулось от Творца и скрылось. деревья. Но Господь Бог призвал человека и задал вопрос: «Где ты?» Человек ответил: «Я слышал голос твой в саду, и я боялся, так как я был наг; по этой причине я спрятался» (Обиход. 3: 8б-10).

Бесхитростное извинение того, что обстоятельства заставили нас не слышать призыв Господа, заставило нас надолго задержаться посреди нашего отсутствия «Я — Это». Драма продолжается от отвернувшегося от Бога человека и его болезненного вопроса: «Где ты? […] Почему Ты сделал это? »(Обиход. 3: 9, 13), пока единственный ответ Сына Человеческого не пришёл к Нему в мир: « Вот, Я пришёл исполнить волю Твою, Боже! »(Евр. 10: 7).

Во время египетского угнетения Бог вызвал Моисея из горящего куста, когда он ответил на разговор, который в христианской традиции является одним из предвестников молитвы. Так начинается разговор, в котором Моисей отвечает, пытается отказаться, апеллирует, упрекает, задает вопросы, и в ответ Господь открывает ему план спасения избранного народа от угнетения, который он вверяет Моисею. Лишь после долгих споров он соглашается с волей Бога Спасителя (ср. KBK 2575), получив даже имя самого Бога, которым он повелел открыться людям: Я ЕСМЬ КТО Я ЕСМЬ.