Молниеносно улетает со стола. Сытный и вкусный салат: на праздник готовим только его

Не все люди любят сочетать ананасы в различных блюдах. Дело в том, что данный фрукт имеет специфический сладкий вкус. Он отменно подходит к мясным продуктам и даже к морепродуктам. Часто ананасы мы можем наблюдать в пицце или салатах.
Сочетание майонеза, копченого мяса и ананасов до сих пор вызывает споры даже среди профессиональных поваров. Многие сходятся во мнении, что у людей разные вкусы, что оправдываем популярность блюд с ананасами.
Расскажем, как приготовить интересный салат с ананасами.
Ингредиенты для салата с ананасами:
- Филе копченой курицы — 250 г;
- Яйца — 3 шт.;
- Ананас консервированный — 250 г;
- Сыр — 100 г;
- Майонез — 3 ст.л.
Приготовление салата с ананасами:
Отвариваем вкрутую до готовности яйца. В это время можно отделить косточки и хрящи от мяса копченой курицы, нарезать ее на крупные брусочки.
Измельчаем на крупной терке сыр, режем кубиками консервированные ананасы. Охлажденные вареные яйца нарезаем аналогично курице брусочками.
Выкладываем в салатник мясо, яйца, сыр и ананасы, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Рекомендуется для заправки использовать домашний майонез, а не магазинный.
Украсить салат можно укропом или петрушкой. Солить блюдо не надо, так как эту функцию выполняет копченая курица.