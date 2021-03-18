Молочка и минеральная вода. Какие продукты-фальсификаты бывают в больницах

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 10. АиФ-Крым №10 10/03/2021

Недавно в Ялту, на адрес одного из предприятий, приехала партия масла из Белгородской области. Вот только при мониторинге товара в информационной системе «Меркурий выяснилось, что произведено оно из неизвестного сырья, а адрес предприятия, изготовившего его, «липовый». Де-факто по нему находится бюро ритуальных услуг.

Совсем не масляное

И эту партию масла, и другую, и спред — всё, что при проверке обнаружили инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора на складе предприятия-получателя, было изъято и уничтожено.

К сожалению, начало года стало стартом для подорожания продуктов. И эксперты прогнозируют заметный рост цен. Это значит, что множество людей будет стараться удержаться в рамках своего прежнего «продовольственного бюджета», и выбирать товары подешевле. А владельцы нелегальных цехов по производству фальсификата будут уверены, что их продукция будет пользоваться спросом.