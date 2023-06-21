Рецепты Молочные батоны – вкус детства на вашем столе По Admin - 21 июня, 2023 0 27 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Еще с детства мы помним самые вкусные бутерброды на молочном батоне со сливочным маслом, усыпанные сахаром или политые медом. Почему бы не выпечь такую сдобу дома собственноручно? У нас есть рецепт. Молочные батоны – рыхлая домашняя выпечка, так полюбившаяся нам еще с детства. Сейчас в магазинах достаточно разнообразной сдобы, но именно молочные батоны самые вкусные. Читайте также Готовят по всему миру: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях. Их можно нарезать на бутерброды, добавлять в фарш на котлеты, высушивать в гренки или превращать в панировочные сухари. А еще мы любим есть их с домашним вареньем. Рецепт молочных батонов Время: 2 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 200 граммов теплого молока; – 200 граммов теплой воды; – 700 граммов муки; – 8 граммов дрожжей; – 3 столовые ложки сахара; – 1 чайная ложка соли; – 50 граммов сливочного масла (мягкого). Приготовление: Смешиваем молоко, воду, дрожжи и сахар. Добавляем постепенно муку и замешиваем тесто. В конце добавляем мягкое сливочное масло и соль. Оставляем тесто подняться в 2 раза, обходим тесто. Делим его на три равных части, около 400 граммов каждая, оставляем на 20 минут. Формируем батоны и оставляем расстояться, чтобы они поднялись. Делаем надрезы и смазываем белком, присыпаем кунжутом. Выпекаем молочные батоны в разогретой духовке при 200 градусах 30 минут с паром (это в отдельный жаростойкий сосуд наливаем горячую водичку, которая будет выделять пар и просто стоять в духовке во время выпечки). Охлаждаем готовую сдобу на решетке. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт домашней выпечки? Попробуйте также приготовить дома рыхлые синабоны с корицей и нежным соусом по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Три холодных супа на лето – пальчики оближетеЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоНе испортит фигуру – готовим хумус из нутаСладкий хачапури с клубникой – все будут удивленыВафли на растительном молоке – оригинальный рецепт без лактозы