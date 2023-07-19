Молочные коржики из моего детства за 8 копеек. Румяные и вкусные: в магазинах такие не продают

Коржики — это нынче забытое советское блюдо, а точнее десерт. Для нас коржики напоминают венские вафли. Только, в отличие от вафель, коржики не пропитываются сиропами и карамелью.

Этот простой десерт готовился в школах и детских садах. Так как в коржиках подразумевалось небольшое содержание сахара, для детей этот десерт был полезным.

Сейчас коржики почти никто не готовит. Не стоит забывать это традиционное блюдо. Оно может неплохо разнообразить чаепитие.

Ингредиенты для коржиков:

Горячее молоко — 80 мл;

Сахар — 170 г;

Ванильный сахар — 1 ч.л.;

Соль — щепотка;

Сливочное масло — 100 г;

Яйцо — 1 шт.;

Мука — 450 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Приготовление коржиков:

Растапливаем в микроволновке сливочное масло, даем слегка остыть. В миску выливаем горячее молоко, высыпаем сахарный песок, ванильный сахар и соль.

Выливаем в молочную смесь сливочное масло, разбиваем яйцо, перемешиваем. В смесь просеиваем частями муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто.

Раскатываем тесто в пласт толщиной не более 8 мм. При помощи формочки 8 см в диаметре создаем будущие коржики.

Перекладываем коржики на противень, застеленный пергаментом. Смазываем верхушки теста смесью желтка и молока, создаем узор вилкой на поверхности.

Выпекаем коржики в духовке при 180 градусах 25 минут.

Таким образом получается отличная замена покупному печенью. Коржики сливочные, ароматные и не вредные для здоровья.