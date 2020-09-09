Молочную кухню в Симферополе закрыли на карантин

Фото: pixabay.com

Молочная кухня в Симферополе на две недели приостановила работу из-за карантина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма. У одного из сотрудников предприятия обнаружили коронавирус. В министерстве отметили, что все, кто оплатил услуги молочной кухни, смогут получить ее продукцию после возобновления работы. По вопросам, связанным с перерасчетом, необходимо обращаться в поликлинику №3.

На сегодняшний день в Крыму выявили 2943 случая COVID-19. Выздоровели 1941 человек, умерли 34.