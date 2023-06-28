Молодая картошка с сыром в духовке

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Простейшие продукты — отличная основа для фантастически вкусного ужина, от которого будут в восторге все члены семьи. Запеченная молодая картошка с сыром как раз такое блюдо. Потратьте минимум времени на приготовление, чтобы затем получить кучу комплиментов своим кулинарным умениям.

В запекании картофеля по этому рецепту всё элементарно и просто. Главное — хорошенько его промыть перед приготовлением. Чистить овощ необязательно. Можете просто залить картошку холодной водой и оставить ее на 20–30 минут под крышкой. Затем останется лишь хорошенько потрясти кастрюлю и слить жидкость. Если есть необходимость, процедуру можно повторить (до чистоты воды).

Молодая картошка с сыром в духовке

Золотистая молодая картошка с сыром: как ее запечь

Во время приготовления картофеля очень важно не переборщить со специями. Не нужно добавлять большое количество соли и черного перца. Ведь так можно перебить вкус самой молодой картошки. Потому необходимо быть аккуратными с добавлением каких-либо приправ в это блюдо.

Ингредиенты

Картофель1 кг Твердый сыр200 г Сливочное масло30 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

    Тщательно промываем молодой картофель. Помещаем его в кастрюлю. Заливаем водой и отправляем на огонь. Отвариваем картошку до готовности.Застилаем противень пергаментом. Смазываем его небольшим количеством масла.Натираем на мелкой терке твердый сыр. Выкладываем его ровным слоем на противень, равномерно распределяя.

    Молодая картошка с сыром в духовке

    Слегка остывшую картошку разрезаем пополам. Выкладываем ее на сырную подушку местом разреза вниз. Смазываем верх картофеля растопленным сливочным маслом. Слегка солим и перчим. Отправляем картошку в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут до золотистой корочки.

    Молодая картошка с сыром в духовке

К слову, не забудьте о соусе. Это обязательная добавка. Молодой картошечке с ароматным сметанно-чесночным соусом нет равных! Для его приготовления вам необходимо взять 4 зуб. чеснока. Очистите их и пропустите через пресс. Соедините его с 200 г сметаны. Влейте 2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока. Промойте укроп и обсушите его. Мелко нарежьте зелень. Добавьте ее к остальным ингредиентам. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошенько перемешайте все ингредиенты. Восхитительный сметанно-чесночный соус к запеченному картофелю готов. Приятного аппетита!

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