Молодая картошка с сыром в духовке

Простейшие продукты — отличная основа для фантастически вкусного ужина, от которого будут в восторге все члены семьи. Запеченная молодая картошка с сыром как раз такое блюдо. Потратьте минимум времени на приготовление, чтобы затем получить кучу комплиментов своим кулинарным умениям.

В запекании картофеля по этому рецепту всё элементарно и просто. Главное — хорошенько его промыть перед приготовлением. Чистить овощ необязательно. Можете просто залить картошку холодной водой и оставить ее на 20–30 минут под крышкой. Затем останется лишь хорошенько потрясти кастрюлю и слить жидкость. Если есть необходимость, процедуру можно повторить (до чистоты воды).

Золотистая молодая картошка с сыром: как ее запечь

Во время приготовления картофеля очень важно не переборщить со специями. Не нужно добавлять большое количество соли и черного перца. Ведь так можно перебить вкус самой молодой картошки. Потому необходимо быть аккуратными с добавлением каких-либо приправ в это блюдо.

Ингредиенты

Картофель1 кг Твердый сыр200 г Сливочное масло30 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Тщательно промываем молодой картофель. Помещаем его в кастрюлю. Заливаем водой и отправляем на огонь. Отвариваем картошку до готовности.Застилаем противень пергаментом. Смазываем его небольшим количеством масла.Натираем на мелкой терке твердый сыр. Выкладываем его ровным слоем на противень, равномерно распределяя. Слегка остывшую картошку разрезаем пополам. Выкладываем ее на сырную подушку местом разреза вниз. Смазываем верх картофеля растопленным сливочным маслом. Слегка солим и перчим. Отправляем картошку в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут до золотистой корочки.

К слову, не забудьте о соусе. Это обязательная добавка. Молодой картошечке с ароматным сметанно-чесночным соусом нет равных! Для его приготовления вам необходимо взять 4 зуб. чеснока. Очистите их и пропустите через пресс. Соедините его с 200 г сметаны. Влейте 2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока. Промойте укроп и обсушите его. Мелко нарежьте зелень. Добавьте ее к остальным ингредиентам. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошенько перемешайте все ингредиенты. Восхитительный сметанно-чесночный соус к запеченному картофелю готов. Приятного аппетита!