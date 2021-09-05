Молодёжь Севастополя почтила память жертв терроризма

3 сентября по всей России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была установлена в память о трагических событиях в Беслане. К мемориальным акциям присоединилась и севастопольская молодёжь. На площадке перед СевГУ студенты и волонтёры выложили из свечей слово «Мир». Полсотни маленьких огоньков, зажжённых ребятами, символизируют души тех, чья жизнь слишком рано оборвалась по вине террористов.

МАРИНА СЛОНЧЕНКО, заместитель начальника Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Это ежегодная акция, которая проходит на протяжении 3 лет. Каждый год всё больше и большее количество молодёжи присоединяется к акции. Не только, кстати говоря, в офлайн формате. Сегодня будет проходить в социальных сетях ряд мероприятий и акций. Молодёжь Севастополя активно присоединяется к борьбе с терроризмом и всячески пытается это показать и выразить».

Борьба с терроризмом – важнейшая госзадача, над которой должны работать не только чиновники и силовики, но и всё общество в целом. Один из главных инструментов в этой борьбе – осведомлённость молодёжи о том, какими методами происходит вербовка в террористические организации.

ЭСКАНДЕР АСАНОВ, руководитель проекта «Социум»: «В настоящее время эта проблема всё больше усугубляется. Международная обстановка и усилия террористических организаций всё чаще проявляются в интернете. Главной их целью становится молодежь, в том числе молодёжь, которая попадает в сети злоумышленников в религиозной среде, этнической среде. Любой повод для вербовки в свои ряды они не оставляют».

В завершении акции память погибших жертв почтили минутой молчания.