Молодежный фестиваль «Русь тысячелетняя» ушел в интернет

Всекрымский молодежный историко-просветительский фестиваль «Русь тысячелетняя» пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба Госкоммолодежи РК.
Фото пресс-службы Госкоммолодежи РК.
Каждый год в Республике Крым молодежь отмечает историческую дату дня Крещения Руси князем Владимиром 28 июля. В 2018 году фестиваль прошел на территории кинопарка «Викинг», в 2019 году – на площади перед Государственным Советом Республики Крым. В 2020 году в связи со сложившейся ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) фестиваль пройдет в новом формате – онлайн-фестиваля.
Фестиваль будет проходить по 3 номинациям:
Работы принимаются с на электронную почту: monms@mail.ru в срок с 10 июля по 24 июля 2020 года.
Открытое онлайн-голосование на странице Государственного комитета молодежной политики Республики Крым в социальной сети «Вконтакте» состоится с 25 по 28 июля 2020 года. Подведение итогов голосования – 28 июля 2020 года в 18:00.
Победители онлайн-фестиваля будут награждены ценными подарками.