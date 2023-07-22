Рецепты Молодой картофель, мак и шкварки – старинный рецепт из Винницкой области, который нужно возродить По Admin - 22 июля, 2023 0 56 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Сколько блюд из молодого картофеля вы знаете? У нас есть интересный вариант блюда родом из Винницкой области, который точно станет вашим фаворитом, хоть он и необычен. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Как вам такое сочетание: молодой картофель, мак и шкварки? Не каждый день встречаем их на кухне, а еще – в одном блюде. У нас есть рецепт необычного, древнего блюда родом из Винницкой области, которым охотно поделился украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский. Читайте также Курятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питания Шеф-повар признался, что даже для него это очень неожиданное сочетание ингредиентов. Однако это очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить молодой картофель с маком по старинному рецепту из Винницкой области, ведь нужно популяризировать настоящий вкус Украины. Рецепт блюда из молодого картофеля, мака и шкварок Время: 40 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 800 граммов молодого картофеля; – 80 граммов сала; – 40 граммов мака; – 3 – 5 зубчиков чеснока; – соль, черный молотый перец; – зелень (укроп). Приготовление: Молодой картофель заливаем холодной водой на 20 – 30 минут, затем очищаем жесткой стороной губки, сняв только тоненькую кожицу. В кастрюлю перекладываем картошку, заливаем доверху холодной водой. Солим и доводим до кипения. Отвариваем все 20 – 25 минут на медленном огне. Мак обжариваем на сухой хорошо разогретой сковороде несколько минут, высыпаем в миску. Сало мелко нарезаем, выжариваем в шкварках. Затем убавляем огонь и добавляем к салу мелко порубленный чеснок. Обжариваем его на очень маленьком огне секунд 10-15 (чеснок не должен изменить цвет). Достаем картофель и добавляем его в шкварок. Хорошо прожариваем несколько минут и добавляем мак. Подаем блюдо сразу со всей ухой. По желанию можно еще картошку после отваривания просто обжарить в шкварках, а чеснок добавлять потом. Однако это вкуснее уже для пожилого картофеля. Обязательно сделайте салат и добавьте любимую зелень к картофелю, лучше укроп. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить засыпанную капусту с пшеном – любимое блюдо Ивана Франко. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Новый вкус любимого десерта – готовим Наполеон на кокосовом молокеЗвезда одесской кухни – форшмак из сельди и яблокЧто приготовить на Вознесение Господне: какие блюда пробовали еще наши предкиЗакуска из пекинской капусты, покорившая мирВареные или жареные: как лучше приготовить креветки к пиву