Молодую жительницу Крыма подозревают в краже с банковской карты соседки

Молодую 18-летнюю жительницу Крыма подозревают в краже с банковской карты соседки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По словам пострадавшей женщины из Бахчисарайского района, кошелек с картой внутри был утерян, с карты пропали более семи тыс. рублей. Женщина уточнила, что пин-код от карты также находился в кошельке. Под подозрение попала соседка женщины.

«Девушка написала явку с повинной, свою вину признала и раскаялась. После вмешательства полицейских она возместила потерпевшей причиненный материальный ущерб», — прокомментировали в пресс-службе, отметив, что возбуждено уголовное дело.

Кражи, гадания и несуществующие квартиры. Как обманывают туристов в Крыму Подробнее