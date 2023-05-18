Моментально сметают со стола. Кефирные пышки на сковороде

Трудно заинтересовать детей или подростков домашней пищей. Как правило, современным поколением правит различный фаст-фуд. Однако, стоит с малых лет приучать детей к нормальной еде, соблюдать график приема пищи. Иначе, в будущем могут образоваться серьезные проблемы с пищеварением.

Для того, чтобы возбудить интерес у детей к домашней еде, стоит экспериментировать. Например, на завтрак помимо каши готовить дополнительное блюдо. Часто в качестве дополнения выступают сырники.Стоит приготовить кефирные пышки, которые смогут стать альтернативным завтраком для семьи.

Ингредиенты для кефирных пышек:

Кефир 3/2% — 400 мл;

Соль — ч. л.;

Яйцо — 2 шт.;

Сливочное масло — 70 г;

Укроп — пучок;

петрушка — пучок;

Мука — 600 г;

Разрыхлитель — 10 г.

Приготовление кефирных пышек:

В миску с кефиром высыпаем соль, разбиваем пару яиц. Растапливаем сливочное масло, выливаем в кефир и тщательно перемешиваем компоненты.

Нужно нашинковать мелко пучки петрушки и укропа, выложить в кефир. Муку соединяем с разрыхлителем, просеиваем в кефирную массу, замешиваем мягкое тесто.

Оставляем тесто под целлофаном на 15 минут. Далее нужно раскатать колобок в пласт толщиной см. Данный пласт надо разделить на квадраты 5х5 см.

В сковороде разогреваем 100 мл растительного масла. Выкладываем в масло квадратики теста и обжариваем на огне выше среднего до золотистого цвета с обеих сторон.

Получаются ароматные пышки из кефира с зеленью. Также в тесто можно нашинковать зеленый лук.