Монах рассказал историю бисерного храма в Крыму

Среди самых известных пещерных обителей Крыма выделяется Качи-Кальон – настоящий комплекс, частью которого стал Скит Анастасии Узорешительницы. В народе он известен как бисерный храм. На полуострове это место чрезвычайно востребовано у паломников и обычных туристов. Насельник монастыря, монах Исидор рассказал историю храма и причины, почему бисер – главное украшение обители. Раньше на этом месте была заброшенная каменоломня.

ИСИДОР, монах: «И здесь просто добывали камень, потом ее забросили, видимо, или камень не подошел или еще что-то. И вот эта пещерка осталась. Здесь просто отдыхали туристы, жгли костры. Наш настоятель нашел ее в 2005 году, привел в порядок. И с тех пор здесь начался храм».

Из-за сырости, фрески и другие виды живописи на стенах не держатся. Поэтому за основу декора были взяты бусины и бисер, из которых создавались мозаичные узоры.

ИСИДОР, монах: «Мы решили делать мозаику и бисер. Первый бисер просто жертвовали женщины. Жертвовали со своих украшений: из сережек, из бус, из браслетов. Мы его использовали. А потом уже начали приобретать отдельно».

Кроме того, при создании декораций, настоятель храма вдохновлялся греческим монастырём Дохиар на Афоне, где с потолка свисает множество лампад, заполняющих пустое пространство.