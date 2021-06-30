Монашеское поселение в севастопольском заказнике оказалось незаконным

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Монахов, которые поселились на особо охраняемой природной территории в Балаклавском районе, оштрафовали, их просят покинуть заказник, сообщает новостной портал ForPost со ссылкой на доклад директора Севприроднадзора Юлии Гавриловой в Заксобрании.

О том, что в заказнике «Байдарский» появились двухэтажные срубы, стало известно весной этого года. Там действовало монашеское поселение под названием Царская пустынька, причем в будущем его планировали огородить.

Тогда иеродиакон Каллист Филимонов говорил журналистам, что получил разрешение ещё у Дмитрия Овсянникова, когда тот занимал пост губернатора Севастополя. При этом, священнослужитель признался, что строительство началось до получения всех необходимых документов.

В апреле 2021 года в Севприроднадзоре официально заявили, что у ведомства нет документов, которые бы разрешали строительство пустыньки на природной территории, началось административное расследование. Теперь эта история получила продолжение.

«Позиция Севприроднадзора одинаковая ко всем подобным ситуациям – произошло административное правонарушение: у нас было административное расследование, установлен факт правонарушения. На сегодняшний день предъявлен штраф, лица, которые там находятся, будут перемещаться с этой территории», – пояснила Юлия Гаврилова, отвечая на вопрос депутата Антона Пархоменко.

Руководитель Севприроднадзора подчеркнула: Лесной кодекс предусматривает предоставление религиозным организациям участков, но вести деятельность на особо охраняемой территории – недопустимо.

Пока неизвестно, покинут ли монахи эти окрестности полностью, или переедут за границы особо охраняемой природной территории. Также нет решения по поводу выстроенных капитальных объектов – срубов.