Мониторинг электроэнергии. Монтаж розеток

Электропроводка на кухне должна быть надёжной и безопасной, поэтому особое внимание уделяют правильной прокладке электрической сети. Монтаж электропроводки производят скрытым способом, укладывая кабель в штробы. Прежде чем приступить к составлению схемы разводки проводов и расположения розеток, необходимо определиться с будущим расположением кухонной мебели, техники и их габаритами. Доступ к розеткам должен быть беспрепятственным и удобным. Провести грамотное подключение электроплиты сможет только опытный электрик.

Если на кухне есть электроплита или варочная поверхность и духовка, розетку располагают в свободном пространстве между плинтусом и нижнем краем мебели. Для холодильника, посудомоечной или стиральной машин удобно размещать розетки на высоте 30-40 сантиметров от плинтуса. Эта крупногабаритная техника потребляет большую мощность и постоянно подключена к сети, поэтому целесообразно для каждого из них установить отдельную wifi розетку и автомат в электрощитке.

Подключая газовую плиту, обязательно пользуйтесь инструкцией по такому виду работы. А лучше все-таки пригласить специалистов, что в считанные часы произведут вам надежно ее подключение. Но все, же если было решено подключаться самостоятельно, то нужно знать, что окажется необходимым при такой работе.

1. Проверьте плиту на наличие повреждений. Как заводской брак, так и механические повреждения при транспортировке могут быть опасны.

2. Если есть такая потребность, после проверки новой плиты нужно демонтировать старую.

3. Если ваша плита имеет комбинированную структуру. Например, варочная поверхность газовая, а духовка при этом электрическая, то нужно обязательно провести независимую электрическую линию, что будет относиться только к плите.

4. Подведение газового шланга к месту подключения плиты. После чего нужно поверить, нет ли утечки газа.

5. Теперь установите плиту. Для этого пользуйтесь уровнем, так как она должна стоять идеально ровно.

6. После того, как плита поставлена и подключена, нужно провести проверку. И только если все прошло на пять с плюсом, можно все закреплять и наслаждаться новой покупкой.

Помните, если были замечены какие-то неполадки или же повреждения, в обязательном порядке верните плиту в магазин. Не стоит самостоятельно стараться, что-то подчинить, так как это может быть опасно для жизни.