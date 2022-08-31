Монолитный фундамент. Продажа рамной опалубки с доставкой по Казахстану

Монолитный фундамент обслуживающего здания, представляет собой сплошную стяжку и железобетонную конструкцию внутри. В последнее время данный метод строительства становится все более и более популярным. Этот тип фундамента также называют «плитный фундамент».

Но почему монолитные фундаменты так популярны и их использование настолько широко?

Обычно «монолит» сооружают на сложных участках; на грунтах-торфяниках, плывунах. Стоит также отметить, что большинство современных домов имеют гаражи или подвалы под полом, и только монолитный фундамент способен выдержать такого рода нагрузки и обеспечить хорошие изоляционные свойства.

Процесс строительства состоит из нескольких этапов, из которых наиболее важным является подготовка и непосредственно выбор сырья. Прежде чем приступить к работе, необходимо провести геодезические исследования участка и уровня водоносного горизонта.

Строим сами

1. Подготовка

Строительство монолитного фундамента начинается с подготовки участка. На строительной площадке должно быть чисто. Она должна быть очищена от травы и мусора.

2. Опалубка

Опалубку изготавливают из дерева или металлических листов. Если опалубка деревянная, ее внутренняя поверхность должна быть изолирована от воды пластиковой упаковкой или полиэтиленом. Деревянные доски должна быть не менее 40 сантиметров толщиной. Затем внутрь опалубки устанавливается каркас из арматуры, который обвязывается стальной проволокой. После чего данную конструкцию нужно залить бетоном. Продажа рамной опалубки с доставкой по Казахстану доступна вам тут 1opalubka.kz.

3. Нагрузки и вес

Чтобы фундамент смог выдержать вес стен и всего здания, толщина арматуры должна быть точно рассчитана. После того как арматура плотно связана, заливаем ее из бетономешалки или любым другим удобным способом. Заливка бетона производится слоями толщиной 20-30 сантиметров. После того как плита будет залита, она должна быть защищена от непогоды полиэтиленовой пленкой. Надо сказать, что пока фундамент достаточно не затвердеет, никакие работы проводить не стоит.

4. Подведем итоги

Важно, чтобы процесс заливки был без перерывов, или так называемых мостиков холода в образовавшиеся бреши иначе застывший бетон будит хрупким или рассыпчатым. Дом крепче если заливать бетон правильно, по нормативам СНиП и ГОСТ… Поэтому хорошо подобранный бетон – залог долголетия вашего дома.